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社會 社會焦點 保障人權

快訊／滿載瓦斯鋼瓶！貨車撞安全島「爆炸燒成火球」　男燒死車內

記者唐詠絮／彰化報導

超驚悚！一輛載滿瓦斯車發生自撞車禍爆炸！昨(29)日深夜，彰化縣二林鎮太平路二段與修心路口，一名瓦斯行35歲林姓男員工，駕駛滿載瓦斯鋼瓶的小貨車行經該路段時，因為不明原因自撞安全島，爆炸起火，雖然火勢在十分鐘內獲得控制，但駕駛受困車內，來不及逃生，活活被燒死。

▲彰化二林發生瓦斯貨車自撞爆炸起火駕駛被燒死。（圖／民眾提供）

▲彰化二林發生瓦斯貨車自撞爆炸起火駕駛被燒死。（圖／民眾提供）

▲彰化二林發生瓦斯貨車自撞爆炸起火駕駛被燒死。（圖／民眾提供）

消防局於昨日深夜9點36分據報，在太平路二段與修心路口發生汽機車火警，立即調派二林分隊及第四大隊火調人員共8人、並出動4輛消防車及救護車，到達現場時整輛車已經燒成火球，17桶瓦斯桶，有空瓶有未開封均已搬離，有的已經被燻黑，所幸未釀成更大災難，但駕駛的手仍握住車門把，求生意志相當強烈，但仍不敵炙烈的火舌襲擊，被燒死在車內。

▲彰化二林發生瓦斯貨車自撞爆炸起火駕駛被燒死。（圖／民眾提供）

▲消防員從車上搬下17桶瓦斯鋼瓶。（圖／民眾提供）

芳苑警方初步調查，林男當時持自用小貨車沿二林鎮太平路二段西往東方向直行，行駛於內側道時，不明原因自撞中央分隔島，車輛撞毀於內側車道，前車頭撞毀，全車燒毀，因自小貨載運桶裝瓦斯罐而使車輛起火燃燒，林姓駕駛受困於車輛，經二林消防分隊救出時，駕駛全身燒傷已明顯無生命跡象，故未送醫救治，亦無法對駕駛進行酒精檢測，至於肇事原因有待釐清。

▲彰化二林發生瓦斯貨車自撞爆炸起火駕駛被燒死。（圖／民眾提供）

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