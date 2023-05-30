超毒舌5星座「你出事卻挺到底」！刀子嘴豆腐心　你有這種朋友？

▲身邊也有平時對你毒舌，但遇到困難時總是第一時間力挺的朋友嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

在你身邊也有平時說話狠毒又無情，但在你出事時「絕對挺到底」的朋友嗎？占星YouTuber《安德魯的賤聲房》盤點「5大星座」即屬於此，對於越熟、越親近的人平時說話再難聽，看到你被欺負絕不會袖手旁觀，上榜的有牡羊座、處女座、射手座、天秤座及天蠍座。除了參考太陽星座外，也要看代表邏輯表達思考方式的水星。

「5大星座」平常講話狠毒，出事卻挺你到底：

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1.牡羊座

牡羊座不是說話難聽，而是情緒一旦被激起就難以壓抑，不小心把內心話通通講出來。若你能成為牡羊座的「自己人」，雖然平時少不了吵吵鬧鬧與鬥嘴，但你一有難他絕對會跳出來保護你，只有他能欺負你。只要你敢說、敢要求，有大哥大姐風範的牡羊座絕對會替你解決、不會拒絕。

重義氣的牡羊座因時常控制不了情緒，所以對於他們爆氣時脫口而出的話不用當真，因為12星座中最會講完氣話秒後悔的就是他，拉不下臉反而會擺出咄咄逼人的高姿態，事實上他的心比誰都軟。

2.處女座

標準刀子嘴豆腐心、愛之深責之切，為了讓你更好，處女座說出口的話比較直接，不會浪費時間在不重要的人身上，對外人反而惜字如金、也懶得唸。但對於自己人就能看出他的雞婆個性，各種出意見。當你闖禍時要他幫忙，請先做好「會被唸一頓」的心理準備，當下雖有被落井下石的感覺，但他是出自心疼。對於在意的人「下手比較重」，會一邊囉嗦一邊罵一邊替你收拾殘局。

▲處女座雖然嘴巴愛碎唸，但心裡其實很心疼你。（圖／截自《安德魯的賤聲房》YouTube，下同）

3.射手座

講話直接甚至有點白目的射手座，在親近的人面前可以放心做自己，能表達出真實情感不需隱藏，講話有時會傷到人卻不自知，只覺得「自己不是故意的」。無法看朋友被人佔便宜、被人欺負的射手座，若你被動了一根汗毛，他肯定是火力全開、失去理智。

天生有正義感的射手座，發現不公不義的事都會挺身而出，即使是對陌生人也一樣，更何況是在意的人，即使自己吃虧也沒關係。別看射手座平時嘴巴壞又愛鬧你，一旦出事，他一定會替你抱不平。

4.天秤座

別以為天秤座吃虧也不會有太多情緒反應，雖說他們喜歡和諧氣氛，面臨爭執會感到尷尬，但他們脾氣沒你想像中的好。他不會引戰卻也不畏戰，對朋友相當重視，力挺朋友的程度甚至有點盲目，即使今天是你的錯，但闖禍當下他會先跟你同一個鼻孔出氣、和你站同陣線對抗外敵，事後再來唸「你不對的地方」。

不得不說天秤座細心體貼，但也有許多原則，一旦踩到他「莫名其妙的點」可是會大發雷霆。雖然平時吵吵鬧鬧又愛挖苦你，但遇到事情時很多天秤座的朋友願意和你一起上戰場。

▲緊要關頭時，天秤座願意和你一起上戰場。

5.天蠍座

被天蠍座毒舌，代表他對你的情感不一般，也是屬於在外人面前話不多、內心話通通憋住，只有在在意的人面前才會火力全開。別看他平時很愛挖苦你、又愛嫌東嫌西，其實是愛的表現。當你闖禍有麻煩，他絕對會在第一時間站出來挺你到底，和天秤座一樣不管對錯，先把敵人消滅掉、解決問題了再說，同樣是刀子嘴豆腐心，終究會幫你撐起這片天。