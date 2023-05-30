　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超毒舌5星座「你出事卻挺到底」！刀子嘴豆腐心　你有這種朋友？

難過,安慰,姊妹,好朋友,閨蜜,失戀。（圖／記者李佳蓉攝）

▲身邊也有平時對你毒舌，但遇到困難時總是第一時間力挺的朋友嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

在你身邊也有平時說話狠毒又無情，但在你出事時「絕對挺到底」的朋友嗎？占星YouTuber安德魯的賤聲房盤點「5大星座」即屬於此，對於越熟、越親近的人平時說話再難聽，看到你被欺負絕不會袖手旁觀，上榜的有牡羊座、處女座、射手座、天秤座及天蠍座。除了參考太陽星座外，也要看代表邏輯表達思考方式的水星。

「5大星座」平常講話狠毒，出事卻挺你到底：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.牡羊座

牡羊座不是說話難聽，而是情緒一旦被激起就難以壓抑，不小心把內心話通通講出來。若你能成為牡羊座的「自己人」，雖然平時少不了吵吵鬧鬧與鬥嘴，但你一有難他絕對會跳出來保護你，只有他能欺負你。只要你敢說、敢要求，有大哥大姐風範的牡羊座絕對會替你解決、不會拒絕。

重義氣的牡羊座因時常控制不了情緒，所以對於他們爆氣時脫口而出的話不用當真，因為12星座中最會講完氣話秒後悔的就是他，拉不下臉反而會擺出咄咄逼人的高姿態，事實上他的心比誰都軟。

2.處女座

標準刀子嘴豆腐心、愛之深責之切，為了讓你更好，處女座說出口的話比較直接，不會浪費時間在不重要的人身上，對外人反而惜字如金、也懶得唸。但對於自己人就能看出他的雞婆個性，各種出意見。當你闖禍時要他幫忙，請先做好「會被唸一頓」的心理準備，當下雖有被落井下石的感覺，但他是出自心疼。對於在意的人「下手比較重」，會一邊囉嗦一邊罵一邊替你收拾殘局。

▲▼超毒舌5星座「你出事卻挺到底」！刀子嘴豆腐心　你有這種朋友？。（圖／截自安德魯的賤聲房YouTube）

▲處女座雖然嘴巴愛碎唸，但心裡其實很心疼你。（圖／截自《安德魯的賤聲房》YouTube，下同）

3.射手座

講話直接甚至有點白目的射手座，在親近的人面前可以放心做自己，能表達出真實情感不需隱藏，講話有時會傷到人卻不自知，只覺得「自己不是故意的」。無法看朋友被人佔便宜、被人欺負的射手座，若你被動了一根汗毛，他肯定是火力全開、失去理智。

天生有正義感的射手座，發現不公不義的事都會挺身而出，即使是對陌生人也一樣，更何況是在意的人，即使自己吃虧也沒關係。別看射手座平時嘴巴壞又愛鬧你，一旦出事，他一定會替你抱不平。

4.天秤座

別以為天秤座吃虧也不會有太多情緒反應，雖說他們喜歡和諧氣氛，面臨爭執會感到尷尬，但他們脾氣沒你想像中的好。他不會引戰卻也不畏戰，對朋友相當重視，力挺朋友的程度甚至有點盲目，即使今天是你的錯，但闖禍當下他會先跟你同一個鼻孔出氣、和你站同陣線對抗外敵，事後再來唸「你不對的地方」。

不得不說天秤座細心體貼，但也有許多原則，一旦踩到他「莫名其妙的點」可是會大發雷霆。雖然平時吵吵鬧鬧又愛挖苦你，但遇到事情時很多天秤座的朋友願意和你一起上戰場。

▲▼超毒舌5星座「你出事卻挺到底」！刀子嘴豆腐心　你有這種朋友？。（圖／截自安德魯的賤聲房YouTube）

▲緊要關頭時，天秤座願意和你一起上戰場。

5.天蠍座

被天蠍座毒舌，代表他對你的情感不一般，也是屬於在外人面前話不多、內心話通通憋住，只有在在意的人面前才會火力全開。別看他平時很愛挖苦你、又愛嫌東嫌西，其實是愛的表現。當你闖禍有麻煩，他絕對會在第一時間站出來挺你到底，和天秤座一樣不管對錯，先把敵人消滅掉、解決問題了再說，同樣是刀子嘴豆腐心，終究會幫你撐起這片天。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／上班注意！　國3「3車追撞」回堵5公里
北市中山國小「劈7女砲房地點」曝！　渣男師連廢墟都不放過
公園「外星怪蟲」蠕動片瘋傳　內行人一眼認出驚：比貓熊還稀有
劉芒入死亡名單！　人設翻車「超慘下場」曝光
北市國小主任遭控「劈7女拍肉片」　整個學校都是他砲房
鹿希派同居熱戀24歲校花直播主！　極品臉蛋曝光
李坤城兒嗆林靖恩「後事都我處理」　鄰居曝：平時很少看到他

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／瑪娃偏北慢行　氣象局最新說明

瑪娃現在如小跑步！還會再放慢　1圖看各地風雨時程

本土連鎖咖啡龍頭吐司發霉　妹子吃到黑點作嘔！業者：最近比較忙

超毒舌5星座「你出事卻挺到底」！刀子嘴豆腐心　你有這種朋友？

瑪娃保持距離「平行北上」　最新各國路徑一致了

瑪娃龜速大迴轉！2地防豪雨　颱風假機率曝

凌晨連2震　最大規模4.0、震度3級

為什麼男生就愛「女生的胸部」　許藍方曝重要原因：有安全感

今彩539頭獎1注中獎　800萬獎落這縣市

快訊／花蓮近海00：27發生規模4.0地震　最大震度3級

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

黃仁勳大秀生成式AI技術　輸入4句話譜曲現場合唱

雨襲宜花！瑪娃10級強風　逗留6天暴風圈侵襲機率曝

正妹遭「大外割壓制」趴地上銬！胸前春光全炸出　失控嗆警原因曝

Hebe.Selina讚她「是S.H.E的驕傲」　Ella哽咽哭了：我沒讓她們失望！

LIVE／瑪娃偏北慢行　氣象局最新說明

瑪娃現在如小跑步！還會再放慢　1圖看各地風雨時程

本土連鎖咖啡龍頭吐司發霉　妹子吃到黑點作嘔！業者：最近比較忙

超毒舌5星座「你出事卻挺到底」！刀子嘴豆腐心　你有這種朋友？

瑪娃保持距離「平行北上」　最新各國路徑一致了

瑪娃龜速大迴轉！2地防豪雨　颱風假機率曝

凌晨連2震　最大規模4.0、震度3級

為什麼男生就愛「女生的胸部」　許藍方曝重要原因：有安全感

今彩539頭獎1注中獎　800萬獎落這縣市

快訊／花蓮近海00：27發生規模4.0地震　最大震度3級

LIVE／瑪娃偏北慢行　氣象局最新說明

快訊／上班注意！　國3「3車追撞」回堵5公里

「HONDA入門房車」推改款！1.0渦輪、1.5油電動力　油耗21.2km／L

快訊／三重凌晨槍響！　警現場查獲13枚彈殼

病毒很兇！大人小孩高燒2天　醫揭染這病機率提高

北市中山國小「劈7女砲房地點」曝！　渣男師連廢墟都不放過

五角大廈：中國正式拒絕與美進行防長對話

都被拍到約會校花「高凌風兒新歡曝」！餐廳吃到最後往下滑…黏TT閃炸

北市國小「劈7女渣男老師」照片曝！　遭爆不倫女老師、家長

輕熟女暈船「雙專科醫師」狂典當鑽石　被騙493萬只拿回7萬

懷疑同行與丈夫外遇！ 女運將追車「當街呼巴掌」

生活熱門新聞

瑪娃龜速大迴轉！2地防豪雨　颱風假機率曝

瑪娃龜步路過　未來3天走向出爐

為何男生就愛女生的胸部　許藍方曝原因

瑪娃保持距離「平行北上」　最新各國路徑一致了

高中妹「1穿搭」親戚喊太露！眾人一看傻了

國小作業5詭異符號求解答！爸媽被考倒

黃仁勳台大致詞「RUN」兩派解讀吵翻

瑪娃台灣旁剎車轉6天　2段紫爆噴雨

「高雄10大姓氏」曝　30萬人都姓陳！

孕婦遭家暴！醫師神救援「竟被舉報」　結局超暖心

近4年無颱登陸　瑪娃颱風假微乎其微

「超正檢察官」真實年齡曝光！

11湯麵熱量排行榜　餛飩麵竟是地雷

財運大爆發！　3生肖「一路旺到6月中」

更多熱門

相關新聞

12星座增加「安全感」撇步　雙魚別忘減少小劇場

12星座增加「安全感」撇步　雙魚別忘減少小劇場

很多人在愛情裡容易沒有安全感，《星座好朋友》為大家整理出12星座要如何在愛情中，多找回一些安心與安全感呢，一起參考看看。

超準心測分析你的童年陰影！

超準心測分析你的童年陰影！

財運大爆發！　3生肖「一路旺到6月中」

財運大爆發！　3生肖「一路旺到6月中」

後天富豪「最會賺錢」星座Top 3

後天富豪「最會賺錢」星座Top 3

12生肖6、7月恐出大事！屬羊小心破財　化解法一次看

12生肖6、7月恐出大事！屬羊小心破財　化解法一次看

關鍵字：

星座運勢占卜安德魯的賤聲房天蠍座射手座天秤座處女座牡羊座毒舌義氣

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃龜速大迴轉！2地防豪雨　颱風假機率曝

瑪娃龜步路過　未來3天走向出爐

陳修將性癖曝　證人：打死女前晚玩3P

小孩晚睡4危害「長不高、成績差」！最佳入睡時間點曝

鹿希派同居熱戀24歲校花直播主！極品臉蛋曝光

為何男生就愛女生的胸部　許藍方曝原因

台鐵集集貓站長「2週後被資遣」！鎮公所證實

《玩很大》罰絲襪套頭「只有她戴一半」！林予晞挨罵回應了

少女遭男友刺死　路人猛盯沒阻止

瑪娃保持距離「平行北上」　最新各國路徑一致了

情慾版挖呀挖　後座男當街摸16秒

國道3號南下5車追撞　賓士扭曲變形7人受傷

兒子總瞇一隻眼！艾莉絲育兒5年才知：長期都看不清

即／一中32年「地標麥當勞」熄燈

李坤城兒嗆林靖恩「後事都我處理」！鄰居曝：平時很少看到他

更多

最夯影音

更多
有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩
媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面