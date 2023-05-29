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嘉大林金樹教授　獲選國際科學研究榮譽學會Sigma Xi會員

▲▼ 嘉大森林暨自然資源學系林金樹教授獲選為國際科學研究榮譽學會Sigma Xi會員 。（圖／嘉義大學提供）

▲嘉大森林暨自然資源學系林金樹教授，獲選為國際科學研究榮譽學會Sigma Xi會員 。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學森林暨自然資源學系林金樹教授，多年來帶領遙測及森林生態空間資訊科學實驗室(RSFBioL)研究團隊發展森林調查及精準林業經營技術，在森林碳匯計量模型、數位森林立木測繪技術、森林物候自動偵測技術、森林林分動態發展解析技術、植物分類深度學習技術、植物逆境偵測技術以及森林退化診斷評估技術等創新研究成果，經同儕專家審查推薦刊登於遙測科技以及森林科學領域的旗艦等級期刊(Remote Sensing of Environment, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Frontiers in Plant Science, Forest Ecology and Management, Biogeosciences)，因其傑出學術成就榮獲Sigma Xi提名並當選為正式會員(Full Member)。

▲▼ 嘉大森林暨自然資源學系林金樹教授獲選為國際科學研究榮譽學會Sigma Xi會員 。（圖／嘉義大學提供）

▲:Sigma Xi頒發林金樹教授會員證書 。（圖／嘉義大學提供）

Sigma Xi在1886年成立於美國康乃爾大學，迄今全球約有500個分會，有200多位會員是諾貝爾獎得主。在純科學或應用科學領域擁有值得注意且獲刊登於優質科學雜誌的原創性研究，經Sigma Xi會員提名審查機制，被提名人才有資格當選為會員。林金樹教授表示，很榮幸可以獲得Sigma Xi傑出科學家們的認同，提名並邀請成為科學研究學會的一員，此項榮譽不僅是認同他個人建立精準技術體系以實踐森林多目標經營之理念和豐碩的研究成果，同時更傳達精準森林生態系經營科技發展對於減緩全球暖化引發致命性極端氣候災害，並兼顧人類對森林需求的重要性。

林金樹教授團隊所發展的光達及光學森林遙測技術，可以有效監測森林狀態以及導出森林的個體樹木及群體林分之參數，其對森林生物量及碳儲存量的評估方法與聯合國評估全球森林碳儲存量的IPCC機制完全相容，故可建立國家層級森林碳匯損益的精準資訊；同時，可據以建立可靠的森林碳儲存量調查、報告及評估(MRV)資訊平台，透明化的科學評估資訊可促進全球合作，有效減少森林開發及森林退化引起的碳排放量以及保護森林增加碳匯量，實踐永續發展目標(SDGs)。

林金樹教授提到，如果有國家支持並投入關鍵資源輔助，利用其所開發的森林生物量調查製圖技術，我們可以在短期間精準計量並製圖完成臺灣本島森林碳儲存量，完整地提供森林碳匯空間分布及時間變化資訊，可以降低傳統估計方法無法控制資訊不確定性的困擾，可為政府制定淨零政策，提供關鍵的基礎資訊。

林金樹教授是國內農業科學領域首位被提名為Sigma Xi會員，也是首位榮獲臺灣農學會學術獎、國際電機電子工程師學會IEEE資深會員及傑出技術成就獎的森林科學教授，自2012年以來連續獲得國科會獎勵優秀人才獎和教育部生物及醫農科學類獎勵優秀人才獎；近年來，主要研究方向為森林結構動態資訊自動化評估機制、森林生物量因干擾造成損失及自然補償的評量技術、竹林固碳永續經營技術、森林生態製圖以及森林異常退化診斷等。從林教授之創新思維、發展技術、解決問題的科學研究精神以及豐碩研究成果來看，期待未來更豐富有趣的森林科學新知及資訊產出，更期盼看到未來優化森林生態系永續經營的環境及可能性。

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嘉大森林暨自然資源學系林金樹國際科學研究榮譽學會Sigma Xi

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