陸學者：不應誇大兩岸文化差異　「包容不同」方能心靈契合

▲劉國深 。（圖／記者任以芳攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深28日表示，兩岸之間存在差異，但絕不應該誇大兩岸在文化之間的差異性，「兩岸同胞的心靈契合不是要求消滅差異，差異是一種分工，就像中華文化中的榫卯結構，二者契合在一起，是一種美，一種聚合的能量。」

根據《新華社》報導，廈門大學與中華文化學院28日共同主辦的「兩岸學者面對面」系列活動第三場28日在廈門大學局行，並請來劉國深與中國文化大學社科院前院長邵宗海以「兩岸心靈契合：文化與生活的視角」為主題展開對談。

▼廈門大學。（圖／記者蔡紹堅攝）



談及兩岸同胞的心靈契合，劉國深表示，雖然兩岸之間存在差異，但絕不應該誇大兩岸在文化之間的差異性，包容不同方能促進心靈契合的達成，「兩岸同胞的心靈契合不是要求消滅差異，差異是一種分工，就像中華文化中的榫卯結構，二者契合在一起，是一種美，一種聚合的能量。」

邵宗海則從兩岸婚姻、兩岸家庭文化等角度出發剖析了對「兩岸心靈契合」的內涵理解。他說，兩岸同胞的心靈契合是順理成章的事，兩岸共同的血統、文化，是兩岸同胞實現心靈契合的堅實基礎。

兩人認為，兩岸同胞心靈契合最終要落腳到兩岸百姓樸素的情感需求和生活需求的層面，也就是兩岸同胞對美好生活的嚮往，「兩岸同胞同為華夏子孫，是血脈相連的命運共同體，理應相互關愛信賴，共享社會發展的成果，共同致力於實現中華民族偉大復興。」