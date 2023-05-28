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大陸 大陸焦點 特派現場

機場櫃檯罵陸客「狗」　南航：是代理商員工

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸一名旅客近日指控，自己在新加坡樟宜機場被一名南方航空的櫃檯人員以普通話、粵語，以及英語辱罵是「狗」。南方航空28日深夜表示，該名櫃檯人員是代理服務商的員工，目前已要求代理商停止該名人員的資格。

南方航空提到，他們23日收到旅客在新加坡搭機遭遇櫃檯服務人員辱罵的投訴後，及時啟動調查，與該旅客持續加強溝通，並表達了歉意。

南方航空指出，該櫃檯服務人員是南航委託服務的當地地面代理服務商員工，在服務過程中該員工與旅客發生爭執，語言使用嚴重不當，「我們已要求代理服務商停止該名人員服務南航新加坡營業部的資格。」

▼南航櫃檯人員開罵。（圖／翻攝微博）

▲▼南方航空,南航地勤罵陸客是狗。（圖／翻攝微博）

南方航空強調，「我們再次向因此造成影響的旅客致歉，感謝旅客和媒體、公眾對我們的關注和監督，後續我們將認真總結教訓，加強代理服務管理，完善相應工作流程，提升外部代理服務保障水平。」

根據陸媒報導，出面指控的旅客當天要從新加坡搭機到重慶，他表示，櫃檯人員一開始告知他，想要換位置到安全通道必須收費，但沒有告訴他收費標準，也沒解答疑惑，他只好再到櫃檯詢問，並問對方「Can you speal Chinese」。

該名旅客提到，櫃檯人員說聽不懂中文，所以拒絕回答問題，一旁的女職院則說「沒看到我們在忙嗎？」

該名旅客指出，當時櫃檯前明明只有一個人，後來櫃檯人員就用英文說「我就是不想回答你」，他揚言要投訴，並拿出手機開始錄影後，對方就開始辱罵他是「狗」，聽不懂人話。

該名旅客認為，自己會遭到這樣的待遇，是因為自己說了中文，櫃檯人員歧視中文。該名旅客更強調，自己以前申請換座位到安全通道都不用收費，也沒遇過這種事，「我諮詢了很多工作人員，都沒人能幫到我。」

南方航空是中國大陸三大航空集團之一，總部設在廣東省廣州市。

▼南方航空A330。（圖／CFP）

▲▼中國南方航空A330,飛機引擎,飛機發動機。（圖／CFP）

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