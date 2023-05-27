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快訊／金山鐵皮屋倉庫起火！警消佈水線搶救　屋主氣罵：X恁拿仔

▲▼金山一間鐵皮屋倉庫晚間起火。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、柯振中／新北報導

新北市金山區27日晚間發生火警，一間約20多坪的鐵皮屋倉庫8點左右起火，警消接獲通報，立即趕往現場搶救。從畫面中可以看見，倉庫外面濃煙瀰漫，場面十分驚險，目前搶救工作仍在持續當中，案發原因仍待調查。

鐵皮屋的屋主氣得表示，這間平時是倉庫的用途，會起火是因為隔壁在焚燒垃圾，結果燒到他家來，「幹恁拿仔」，還大罵隔壁鄰居是「毋成囡仔」。

警消經過灑水灌救後，目前正在使用機具破壞鐵門、進入現場，至於詳細起火原因為何，仍待火調人員釐清。

 

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