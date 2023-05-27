「2049年中國GDP是美國2倍」　林毅夫：總經濟體或將2030年先超越

▲北京大學新結構經濟學研究院院長、國家發展研究院名譽院長林毅夫。（圖／ETtoday記者攝）

記者任以芳／綜合報導

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫日前接受港媒訪問表示，談及中國經濟增長目標、財政政策和貨幣政策，以及中美科技戰等話題。林毅夫表示，如果沒有「黑天鵝事件」，今年中國實際經濟增長有機會超過6%。他也預測，中國或將在2030年超過美國成為世界第一大經濟體，到了2049年GDP將是美國的兩倍。

據港媒《鳳凰衛視》報導指出，中國經濟資料4月延續回升態勢，但4月份工業增加值、社會消費品零售總額和固定資產投資等增速低於市場預期。外界也觀望，2023年中國經濟增長目標所明確的5%是否能實現？

前世界銀行首席經濟學家、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫表示，中國GDP設立5%的增速目標屬於保守估計，如果沒有「黑天鵝事件」，預計實際經濟增長有機會超過6%，他有信心下半年即第三及第四季度經濟會有明顯反彈。

林毅夫說，「從供給側的技術可能性來看，中國應該有8%的增長潛力。」

▲林毅夫依照市場匯率推算，中國GDP於2035年前超越美國。（圖／CFP）

他進一步分析，「中國發展潛力挺大，加上有經濟反彈，所以我認為今年經濟發展速度應該會高於政府所提到的5%增長，甚至完全有可能6%左右。」

談到中共黨的二十大報告提及提到，中國建國百年時，要成為先進發達國家。林毅夫認為，「到了2049年，中國的人均生產值將達到美國的一半，而中國國內生產總值或達到美國國內生產總值的兩倍。」

按市場匯率計算，林毅夫預測中國的經濟總規模或將在2030年超過美國，成為世界第一大經濟體。他解釋，「2035年前，中國有8%增長潛力，因為中國發展階段相當於德國40年代中、日本50年代中、韓國80年代中發展水平，這些國家當時都維持8%以上的人均GDP增長。按照市場匯率計算，我想在2030年左右、應該在2035年前，肯定會超過美國。」