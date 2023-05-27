墜樓5億高中生親媽曾偷香蕉　辯「要賣錢養公公、小孩」

▲賴母在律師陪同下，開記者會悲控兒遭設計喪命。（圖／記者游瓊華攝）



記者崔子柔／綜合報導

台中擁有5億房地產的賴姓高中生4日墜樓，因其身亡前2小時才和夏男登記同婚，賴母指控謀財害命，全案疑點重重仍在釐清中，引起全台關注。賴家人稱賴母有多項竊盜前科故申請良民證失敗，而判決書指出，賴母曾偷竊香蕉，辯稱「要賣錢養公公、小孩」。

賴母是陸籍女子，和賴家阿公亂倫生下墜樓的高中生，然而「台灣地區與大陸地區人民關係條例」規定，大陸人不得繼承台灣人超過200萬元遺產，所以賴家人認為，賴母不願意恢復中國戶籍，是想避免受到繼承上限200萬元的規範。

▲5億高中生家庭關係相當複雜。（圖／記者陳詩璧製表）



根據判決書內容，賴母去（2022）年5月18日下午1時許，騎腳踏車到一處農地，進入圍籬後徒手取得香蕉樹上的香蕉1弓（價值600元），隨後騎腳踏車離開，警方獲報後，同月20日在賴母住處尋得香蕉。

賴母先是辯稱有一個常買菜的阿桑說，她的菜園有種香蕉可以去割，但她不小心割錯，後續又說「以為是沒人要的野生香蕉，因為我有小孩跟公公要養，所以要拿去賣錢養家」。

▲5億高中生（右）、生父賴家阿公（左）。（圖／律師提供）



法官因賴母無法提供上述「阿桑」的聯絡資訊，辯詞又前後不一，故不採信其說法，考量其有竊盜前科，依竊盜罪判拘役10日，可易科罰金1萬元。

另則判決書指出，賴母2006年1月31日從林姓女子的機車上，偷走一袋總價值200元的玉米及棗子，警方調閱監視器後找到賴母，她當時坦承犯行，被依竊盜罪判拘役20日，可易科罰金2萬元。