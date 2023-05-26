汪小菲拒付750萬！大S再出招加討700萬　讓他165萬擔保金也沒了

▲汪小菲（左）與藝人大S（右）離婚後，因欠付協議的相關費用纏訟。（圖／翻攝自微博）

記者黃哲民／台北報導

藝人大S（徐熙媛）主張前夫汪小菲拖欠離婚協議約定的相關費用，去年（2022年）聲請強制執行汪的財產750萬元，逼得汪提供165萬元擔保金，才獲得台北地院准許暫停執行扣款，汪並打官司企圖佐證自己遵守離婚協議付錢，結果汪不但輸掉一審官司，大S更祭出第2道強制執行聲請，指汪又欠付700萬元，要求取走汪提存的165萬元擔保金，北院裁准，並駁回汪的聲明異議，可抗告。

依裁定指出，大S本件聲請強制執行所新增金額，包括應給「家人」的生活費200萬元與違約金500萬元，且是在去年12月7日聲請。也就是汪小菲針對大S前次聲請強制執行750萬元、獲北院准許提供165萬元擔保金暫停扣款僅過半個月，大S就二度出招，並直接鎖定汪提存北院的165萬元擔保金，省去跨海扣押汪在對岸帳戶的彎路，佔盡地利之便。

大S與汪小菲於2021年11月22日共同發表聲明，協議結束10年婚姻，「將繼續共同扶養孩子並給予孩子全部的愛與陪伴」，但去年3月大S再婚韓國藝人具俊曄後，汪小菲數度情緒暴走，多次PO文開直播飆罵大S、暗酸具俊曄，大S再婚之初沒換掉汪買給她共眠的高檔床墊，也被汪拿來說得滿城風雨。

大S沒有公開惡言反擊，而是持北院家事庭調解雙方離婚的筆錄為證，主張汪小菲離婚不到1個月，從2021年12月就拖欠依約應付的相關費用，據此聲請強制其中的750萬元，針對汪小菲在對岸的帳戶扣款獲准。

汪小菲急忙聲請北院暫停強制執行，並提起債務人異議之訴反制大S，北院去年11月21日裁定汪須提供165萬元擔保金並補繳7萬5000餘元裁判費，汪如期付錢補正程序，曾開直播咒罵大S的律師「不得好死」等語，事後推稱自己「情緒激動」。

北院審理汪小菲所提債務人異議之訴，今年（2023年）3月判汪敗訴，不採納汪辯稱已履行付錢義務甚至已超額溢付等主張，汪已上訴高院二審審理。但幾乎同一時間，北院准許大S本件所提第2次強制執行的聲請，因大S聲請標的指名汪提存在北院提存所的165萬元擔保金，北院因此命提存所將這筆錢解交民事執行處，將交給大S收取。

汪小菲趕緊聲明異議，主張這筆165萬元是擔保性質，不應被當成強制執行標的。法官審理認為，大S本次聲請的強制執行跟前1次的債權內容不同、不受前1次停止執行效力所及，據此駁回汪的聲明異議，汪還可抗告。