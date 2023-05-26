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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

一上台就問「有無+5分」　侯友宜笑：淡大大傳太厲害！變全國議題了

記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜今（26）日出席新北市淡江大學大眾傳播學系40週年系慶，但前幾天竟傳出文學院私下公告，參加論壇的學生期末成績加5分，質疑學校為了拍馬屁、動員學生聆聽侯友宜演講。侯友宜下午一上台則問，「我想問一下，到底有沒有加5分這件事呀？」台下學生則回「沒有！」侯笑回，「所以大傳系真的很有功力，把加5分議題，變成全國議題，太厲害了！」。

▲▼國民黨總統參選人侯友宜參加淡江大學大眾傳播系40週年系慶「跨域與永續-人才培育論壇」演講。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜參加淡江大學大眾傳播系40週年系慶「跨域與永續-人才培育論壇」演講。（圖／記者湯興漢攝）

淡江大學大眾傳播學系今年適逢創立40週年，為此舉辦「跨域與永續：人才培育論壇」，活動邀請多名業界系友及侯友宜出席。不過卻有淡大學生出面爆料，若是參與該場論壇，期末考成績就能加5分。

侯友宜下午大約3時20分抵達現場，一上台跟校方及學生問好後，馬上問，「我想要先問一下，到底有沒有加5分這件事？」台下學生回「沒有！」侯笑回，那他真的很佩服淡江大學，根據遠見評鑑2023企業最愛大學生，私校第一名就是淡江大學。

侯友宜說，這次真的見識到大家的功力，大眾傳播系40週年，本來是學術論壇，但是大傳系真的很有功力，把加5分的議題，變成全國議題，太厲害了！為自己鼓鼓掌！」 此言一出，引發台下師生拍手大笑。

會後媒體再問到此事，侯友宜也說，學校一定是學術自主、有獨立性，要給予尊重，他剛剛問過學校，沒有加5分這件事，不要讓學校老師、學生帶來不必要的困擾。
 

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侯友宜淡江大學大傳系

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