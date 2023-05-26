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「妹子1髮型」長大不敢綁　一票人超愛：過30歲也適合

▲▼ 雙馬尾示意圖 。（圖／示意圖，無關本案／突發中心攝）

▲原PO擔心雙馬尾看起來像裝可愛。（圖／非新聞當事人／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

日前有妹子抱怨，去逛西門町時，竟被路人嫌棄「幾歲了，還綁什麼雙馬尾」，讓她相當傻眼。近日有女網友則發問，大家過了幾歲就不綁雙馬尾了呢？文章曝光後，友人直言上國小後就沒綁了；但也有一票妹子照綁，都被男友或親友們誇讚好看。

一名女網友在Dcard拋出問題，大部分女生過幾歲後，就不再綁左右雙馬尾呢？她接著說道，目前33歲，就怕綁起來太幼稚，因此認為25歲後似乎就不適合綁雙馬尾了。

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原PO也笑虧，其實偶爾心血來潮還是會綁一下雙馬尾，「但一綁就覺得好像在裝年輕？」於是好奇發問，妹子們最後一次綁兩側馬尾，是幾歲的時候呢？

文章曝光後，女網友紛紛回應，「好像國小就沒有了，因為我兩邊髮量不一，我媽覺得不好抓出馬尾」、「國中就沒綁過雙馬尾了」、「從來沒有綁過」、「好像出了社會之後就沒有再綁了」、「上一次綁好像是23歲吧，覺得頭髮不夠長綁起來不好看，一直在等頭髮長到滿意的長度」、「我好像國小畢業就沒綁過，不過其實你高興就好」。

不過其他人直呼，超喜歡雙馬尾的髮型，「我媽60歲還是這樣綁」、「本人32歲，現在還會綁唷，一方面是自己喜歡，二方面是班級學生說很適合我」、「我阿姨50歲也綁，很可愛啊」、「我今年31歲，還是有綁耶，看整體穿搭」、「我夏天還會綁雙邊高的包包頭欸」、「我今年要26歲了也還有綁，男友還會誇獎我」。

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