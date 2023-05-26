中年爸手機全是求職訊息：要工人嗎？女兒見「零回覆」心疼淚崩

▲女兒發現爸爸的手機滿滿都是求職訊息。（圖／翻攝閒情大事，下同）

圖文／CTWANT

有時年紀越大，要轉職可能不是那麼容易。近日大陸一位女大生回家，看到爸爸手機螢幕全是工地的求職訊息，而全部都沒得到回覆，這讓她看到哭，因為很心疼爸爸。

據《紅星新聞》報導，王姓女子在五一假期回家，看到54歲的爸爸手機全是求職訊息，讓她直呼很心疼，而她將此事發到社群平台，也引發許多網友的共鳴，點閱率達到400萬人次。

▲女兒說，看到爸爸這樣很心疼。

此文一出，不少人紛紛留言「父母辛勞一輩子，只為了孩子能輕鬆點」、「希望用工單位能對他們好點」、「女兒也很懂事」、「想哭，不容易」、「養育子女辛苦了」、「一方面要延遲退休，一方面是招聘廣告要求35歲以下，現在連建築工都要求55歲了，那延遲退休的-55-65歲的人找不到工作也沒有退休金，怎麼辦？再說建建築工可能連退休金都沒的」。

據《閒情大事》引述《紅星新聞》報導，王男說，他打算走一步算一步，會做到不能動為止，如果哪天都沒人要，就回農村養老，現在他和妻子肩負重擔，因為有5個小孩要養，小兒子剛上國一，小女兒讀大學，二兒子還沒結婚，娶老婆也要花一筆錢。

夫妻2人認為，只有孩子都成家立業了，那他們才可以休息，如果孩子有家庭，他們也不會跟一起生活，因為不想麻煩子女。報導表示，去年大陸人社部等5部門稱，企業不能以年齡為由辭退超齡工人，今年中央也說，為維護超齡農工的權益，一些地方採柔性管理。

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