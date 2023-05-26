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大陸 大陸焦點 特派現場

醫院探病被要求給紅包　她只買水果被噴「小氣」嘆：人情世故真難

大陸浙江省一名女網友，只帶水果去醫院探望生病的舅舅，結果被媽媽指責小氣。（示意圖／Pixabay）

▲大陸一名女網友，只帶水果去醫院探望生病的舅舅，結果被媽媽指責小氣。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

有時面對各路親戚，如何來往才能恰到好處，也是值得思考的問題。大陸浙江省一名女網友表示，22日準備去醫院探望生病的舅舅，被要求事先轉帳一筆錢給對方，但她認為，自己平時和舅舅不常聯繫，因此只需買些水果去探病即可，結果卻被媽媽指責「小氣」，讓她無奈直呼「這種人情世故真難」。

據陸媒《錢江晚報》報導，浙江省一名女網友在杭州市某論壇發文指出，自從她決定去醫院探望生病的舅舅，便被媽媽要求微信轉帳給舅舅一筆錢。同時，媽媽並稱，因為已事先給了舅舅人民幣2000元（約新台幣8700元），所以目前身上沒錢。

不過，女網友對此不以為然，認為既然媽媽已出錢，那她只要買些水果去探病即可，外加自己早已出嫁，和舅舅那邊的親戚不常聯繫，所以沒必要增添金錢來往。未料，她後來卻被媽媽指責「小氣」，為此相當無奈，直呼「這種人情世故真難」。

對於被媽媽指責小氣，女網友直呼「這種人情世故真難」。（圖／翻攝自微博／錢江晚報）

▲對於被媽媽指責小氣，女網友直呼「這種人情世故真難」。（圖／翻攝自微博／錢江晚報）

貼文曝光後掀起討論，有網友表示「如果舅舅以前對妳好，現在真的有困難，確實應該給點」、「老娘舅都不幫，以後沒人幫妳」、「主要還是窮」、「結婚了跟媽媽就不是一家的了？我們這沒這個道理，子女跟父母永遠是一家，出一份就行了」、「就算和舅舅感情不深，但是媽媽提了，就當孝敬媽媽，也該出點。說白了和舅舅無關，是和媽媽感情都不深」。

此外也有網友指出「不走動不用給」、「主要還是窮」、「哪有那麼多的人情世故，只要隨心而為就好」、「真別綁架別人的意願，關係到沒到那份上只有當事人心裡明白」、「舅舅生的？為啥要掏錢」。

貼文曝光後，許多網友紛紛表示意見。（圖／翻攝自微博／錢江晚報）

▲貼文曝光後，許多網友紛紛表示意見。（圖／翻攝自微博／錢江晚報）

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