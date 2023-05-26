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婚宴龍頭爆欠薪！　林皇宮「離職員工」提告

台灣婚宴龍頭「林園婚旅集團」2017年時進軍港都，斥資18億打造「THE林皇宮」，近來卻傳出員工欠薪爭議，多次遭到高市勞工局裁罰。（圖／報系資料照）

▲台灣婚宴龍頭「林園婚旅集團」2017年時進軍港都，斥資18億打造「THE林皇宮」，近來卻傳出員工欠薪爭議，多次遭到高市勞工局裁罰。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台灣婚宴龍頭「林園婚旅集團」2017年進軍港都，投資逾18億元打造高雄最大婚宴會館「THE林皇宮」，當時預估年營收可達8億元，最快6年就能回本，但受到疫情衝擊業績海嘯式下滑，上個月高檔buffet收攤，原有空間改由港點百匯及娃娃機撐場，現在又傳出公司拖欠10多位兼職人員薪資，高市勞工局介入查處，外界質疑「會不會倒？餐券怎麼辦？」引發熱議。

高雄林皇宮來頭不小，知名的同品牌企業包含台中林酒店、台中林皇宮花園等飯店及大型宴會廳，業者以顛覆傳統飯店經營邏輯的「宴會為主、客房為輔」概念，在交通便利的黃金地段打造空間寬敞、氣派豪華的宴會廳，吸引消費者目光，也成為不只宴席，包括團體聚會、選舉造勢等活動的場址首選，闖出名號後南下插旗，高雄林皇宮樓高9層，營運面積近萬坪，更可同時容納6000人用餐，開幕之初也被集團視為下一個金雞母。

但沒想到事與願違，近年受到新冠疫情衝擊，餐飲旅宿業一片哀嚎聲，高雄林皇宮也不例外，業績腰斬不說，內部管理也傳出問題，今年2月時因積欠薪資被檢舉，高市勞工局調查後，以違反勞基法第22條（工資未全額直接給付）、24條（加班費給付不足）、32條（超時工作）、36條（未給一例一休）及38條（未休特休假未折算工資）等條例重罰24萬元，後續處理還沒結束，又傳出PT（兼職）人員薪資短少，再度引發爭議，勞工局調查後若屬實，短期內違規恐怕得罰「Double」。

高雄林皇宮主打的「森林百匯」自助餐buffet有5大廳、12區共800席座位，號稱八大菜系數百種菜色，但今年4月卻悄悄收攤。（圖／報系資料照）

▲高雄林皇宮主打的「森林百匯」自助餐buffet有5大廳、12區共800席座位，號稱八大菜系數百種菜色，但今年4月卻悄悄收攤。

據了解，高雄林皇宮爆發員工欠薪爭議早就不是頭一遭，從2017年開幕前的試營運期間就因為「沒全額給付」加班費遭裁罰10萬元，此後每年幾乎勞工局都有接到相關申訴及檢舉案件，2018、2019、2021年都有違反勞基法的裁罰紀錄，相關業務承辦人員透露，若以知名餐飲集團來說，頻率確實不低，且都是類似的問題，每隔一段時間就會發生，令人好奇是否有「貓膩」。

本刊調查，高雄林皇宮內部管理的確有狀況，不只PT（兼職）人員欠薪問題，正職人員也異動頻繁，有內部員工爆料，公司長期以來有勞退6%低報的狀況，但員工都被蒙在鼓裡，直到換工作時一查才知道；此外疫情期間通報無薪假，員工只支領半薪不說，事後還被要求歸還時數，或者一通電話就要員工回來趕製防疫便當，卻又不計入上班時數，擺明「凹人」。

此外，每個月薪水對不上來的狀況也經常發生，甚至有人請育嬰假後就被告知不用來上班，員工一旦離職，最後那個月的薪水幾乎都被扣得七零八落，類似狀況不斷發生，造成員工離職率高，公司得大量聘用PT人員，但薪資計算又常出包，惡性循環之下更難留住好人才，疫情期間有些員工不得已甚至要兼職跑外送，才能勉強維持生活開銷，目前已有離職員工興訟準備討回公道。

高雄林皇宮今年2月才因遭人檢舉違反勞基法，勞工局調查後屬實裁罰24萬元，近期又爆發PT（兼職）人員欠薪事件。（CTWant合成／取自爆怨公社）

▲高雄林皇宮今年2月才因遭人檢舉違反勞基法，勞工局調查後屬實裁罰24萬元，近期又爆發PT（兼職）人員欠薪事件。

知情人士透露，高雄林皇宮並沒有獨立的人資部門，而是由台中林酒店統一管理，所有內部狀況只能透過當地主管向上回報，等個回覆都得花上一段時間，關於短發、積欠薪資的問題，千篇一律都是員工「欠公司假」、「遲到扣薪」等理由，甚至有主管級人員向高層反應後被「冷處理」，自覺無法向下屬交代，最後黯然去職，後續有員工向勞工局申訴，調解時林皇宮也拿不出相關紀錄，卻要員工設法證明自己並未遲到、欠假等，且有時只是幾百、幾千元的差額，卻遭此對待，令人心寒。

對此高雄林皇宮副總經理劉正凡表示，短發及積欠薪資的狀況是公司計算的問題，若員工有疑慮可直接反應，計算完成後就會陸續撥發，未來也會精進相關作業流程，內部管理的部分則不便回應。

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