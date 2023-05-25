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闖民宿尻槍醫師道歉了！發3點聲明網卻全怒：不敢寫全名？

台南一名蘇姓醫師因闖入民宿猥褻4名女子被網友肉搜，發聲明道歉卻讓網友更火大。（翻攝自Dcard）

▲台南一名蘇姓醫師因闖入民宿猥褻4名女子被網友肉搜，發聲明道歉卻讓網友更火大。（翻攝自Dcard）

圖文／鏡週刊

一名蘇姓醫師在21日凌晨深夜，闖入台南某民宿住客房間，對熟睡女子襲胸並裸身近距離貼臉尻槍，事後蘇男準新郎身分與背景陸續被起底，台南市衛生局長蘇世斌也默認是其侄子。蘇世斌今（25日）證實，蘇男確實為家族晚輩，已主動放棄向醫院報到；不過蘇男透過律師發出的3點道歉聲明，卻讓網友越看越火大。

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由於網友對此事十分關注，台南市議員周嘉韋今天質詢時，希望市府不會向院方施壓，市長黃偉哲也點頭承諾市府衛生局不會介入，說這不在市府業務範圍內。蘇世斌則表示，蘇男確實為家族晚輩，但成年人該對自己的行為負責，目前案件正在處理，蘇男自認有錯，已主動放棄向醫院報到，保證衛生局不會護航。

而蘇男今天也透過律師發布道歉聲明，不過內容並未附上全名，僅以「蘇醫師」稱呼，且要網友停止肉搜、散布個資以免觸法，讓網友拳頭都硬了，批評內容避重就輕、毫無誠意。

台南一名蘇姓醫師因闖入民宿猥褻4名女子被網友肉搜，發聲明道歉卻讓網友更火大。（翻攝自Dcard）

▲醫師聲明。（翻攝自Dcard）

蘇男在聲明中提到3點，首先針對5月21日他在台南某民宿發生之事件，對於被害女性深感歉意。第二點是本次事件已進入司法調查程序，他願坦然配合檢警調查，承擔一切刑、民事法律責任。

第三點則是警告網友，對本次事件不當蒐集他本人及親友姓名、照片等個人資料，並於Dcard、Facebook、PTT等網站散布，已違反個人資料保護法及刑法等相關規定，請網友儘速刪文且勿再轉載散播，以免觸法。

聲明內容讓網友看完全氣炸，「從醫界默不吭聲，集體包庇到現在，就知道此人背景有多硬」「裝什麼受害者姿態，有臉警告網友以免觸犯個資法」「笑死人 發聲明不敢寫全名？」「他沒有坦承性騷喔～聲明裡的文字只說他深感歉意，並沒有明確地承認他做了這些事情，非常地不誠懇」。不過也有其他網友認為，這份聲明當事人全名、日期都沒寫清楚，懷疑真實性有待商榷。

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