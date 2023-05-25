被導航誤導！一家人開車環島「受困燕巢泥火山」　慘卡泥濘4小時

▲一家人開車環島「受困燕巢泥火山」，慘卡泥濘4小時動彈不得。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台北黃姓家族一行人開車環島旅遊，21日時卻被導航誤導，而受困於燕巢泥火山又陡又狹窄的泥濘土堆中4小時，動彈不得。所幸後來有2名也被導航帶錯路的騎士，協助騎機車帶領警方前來救援，在員警勘查車輛與道路狀況下，用石頭堆疊支撐著力點驅車爬坡，努力了2小時終於成功脫困。

岡山分局燕巢分駐所員警於5月21日12時許接獲報案，住臺北內湖區的黃姓女子(50年次)開車迷路在燕巢泥火山一帶，請求警方協助。

燕巢泥火山山區地形複雜，當時黃女家族開著2台車準備從月世界秘境要開往養女湖，但卻被導航誤導，因而受困在泥濘土堆又陡又狹窄的山路中4小時。

黃女說，雖然他們有鏟土、撿石頭及樹枝鋪路，卻仍進退不得，還好後來有同樣被誤導的2位摩托車騎士，幫他們騎出去找路，隨後又接應帶領警員來救援。

黃女感激地說，如果沒有碰到機車騎士，就無法確切告知所困山路，110及各方都無法找到他們，可能就無法脫困。

▲員警以石頭堆疊支撐著力點驅車爬坡，終於在2個小時努力下成功脫困。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方到達現場時，黃女癱坐地上，模樣十分疲憊，其他家人則站在受困車輛旁等待。後經勘查車輛與道路狀況，員警以石頭堆疊支撐著力點驅車爬坡，終於在2個小時努力下成功脫困。

▲▼一家人開車環島「受困燕巢泥火山」，在熱心路人及警方協助下，終於順利脫困。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃女事後也在燕巢人大小事臉書社團中發文感謝，強調燕巢分駐所的王永豐副所長真的是神救援，他親自出馬後一次到位成功救援，誇讚「真神人也！剎那間好像看到F1賽車冠軍！真的超級帥！超級厲害！」

黃女說，5/21真是畢生難忘的一次體驗，也算大開眼界，她也再次無限感謝王永豐副所長，以及江先生、成小姐和燕巢分駐所，讓她們家族環島旅行得以順利完成，回到台北。