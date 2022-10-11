快訊／高雄燕巢砂石車側翻躺路中！泥漿噴滿地　駕駛受困

▲高雄市燕巢區深水路砂石車翻覆。（圖／翻攝記者爆料網）

記者吳奕靖、許展溢／高雄報導

高雄市燕巢區深水路11日下午3時45分左右，發生一起砂石車翻覆事件，目前駕駛受困中，消防出動5車10人前往搶救，目前還沒搶救脫困，至於為何翻覆，仍待警消進一步釐清調查。

▲▼大貨車駕駛目前仍受困中。（圖／民眾提供）



由於駕駛一度受困於車內，消防人員到場後搶救脫困，目前意識清醒，僅肢體擦傷，已由救護人員處置後送醫。

▲▼大貨車翻覆原因仍需進一步釐清調查。（圖／翻攝記者爆料網、民眾提供）