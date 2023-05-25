身上痣出現「3徵兆」可能是癌症！醫示警：存活率僅10%

▲醫師提醒，身上的痣出現變大、邊緣不規則或色素不均情況，恐是癌症，應趕快就醫檢查。（示意圖／記者李佳蓉攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

大部分的人身上多少會有痣，醫師提醒，若發現身上突然出現痣，或痣有變大、邊緣不規則或色素不均情況，一定要去醫院進一步檢查，因為有很大機率是惡性度高的「黑色素瘤」。

大腸直腸外科醫師賴依伶在節目《醫師好辣》中分享案例，一名女病患請她幫忙檢查私密處，表示自己注意到那裡長出一顆痣，最近感覺變大了，摸起來也有點凹凸不平，她檢查後的確發現，女子的外陰部陰唇上有個黑色點狀的痣，黑色部分超過1公分，邊緣不規則，色素也分布不均，直覺這不太對勁，於是轉介到醫院檢查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賴依伶接著透露，女子後來做了切片檢查，結果出來一種罕見的「黑色素瘤」，只要有皮膚的地方都可能長，只是這個案例恰好長在私密處。她也提醒，平時注意痣的時候，要特別小心這幾點，「有沒有變大、邊緣不規則以及色素不均」。

婦產科醫師鄭丞傑則補充說明，「黑色素瘤是惡性度很高的癌症，如果第一期的5年存活率還有7、80%，第四期只有10%，相當於100個患者裡死掉90個，所以很恐怖。」他表示，幸運的是，這幾年有免疫療法可治療，否則早期存活率更低。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399