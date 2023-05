「搖滾女王」蒂娜透納辭世！享壽83歲　《與愛何關》紅遍全球

▲「搖滾女王」蒂娜透納活躍於60至80年代。(圖/路透)

美國非裔傳奇女歌手、「搖滾女王」蒂娜透納(Tina Turner),唱過的經典歌曲《與愛何關》(What's Love Got To Do With It )、《驕傲瑪莉》等曾膾炙人口,周三(24日)消息指出,她已經離開人世,享壽83歲。

蒂娜透納逝世的消息由她的官方Instagram發布,「憑藉她的音樂與對生活無限的熱情,她迷倒全世界數百萬的粉絲,也啟發許了明日之星。今天我們向一位親愛的朋友道別,她留給了我們她最好的作品,她的音樂。」

綜合外電報導,蒂娜透納近年長期受到健康問題所苦,包括癌症、一次中風,以及腎臟衰竭。她於瑞士蘇黎世州屈斯納赫特(Küsnacht)的家中安詳辭世。





▲蒂娜透納辭世,享壽83歲。(圖/路透)

蒂娜透納在1960年代與丈夫艾克(Ike)組成團體出道,成為歌壇矚目的新星,當時出版的歌曲包括《Proud Mary》(驕傲瑪莉)、《River Deep》(深河)、《Mountain High》等作品。1978年,因為長期遭到艾克家暴,蒂娜與丈夫離婚並在事業上拆夥,單飛的她真的比較紅,於1980年代取得了更大的成功。

蒂娜透納於1983年發表單曲《Let’s Stay Together》再次受到矚目,隔年發行專輯《Private Dancer》被譽為音樂史上最成功的東山再起之作。

生涯贏得了8座葛萊美獎的蒂娜透納,並在2021年以個人歌手的身分入選搖滾名人堂,此前則是在1991年與艾克以團體方式入選搖滾名人堂,她更被滾石雜誌稱為史上最偉大的歌手之一。

▲▼圖上為年輕時的蒂娜透納與雪兒,下為第50屆葛萊美獎舞台上,與碧昂絲共同表演。(圖/路透)

演唱事業取得成功的蒂娜透納,在電影圈的成就也有目共睹,她曾出演過《寂寞芳心俱樂部》等作品,並於1985年與梅爾吉勃遜合演《衝鋒飛車隊續集》,她在片中演唱的主題曲《We Don't Need Another Hero》也是一首排行榜成功之作。

蒂娜透納取得個人演藝事業的成功時,也找到戀情的第二春,她與德過音樂執行人貝克(Erwin Bac)從1980年代開始交往,於2013年步入禮堂。婚後兩人在瑞士生活,蒂娜透納也取得瑞士的公民身分,之後發生腎衰竭,貝克於2017年捐出自己的一顆腎臟給她。

▲蒂娜透納曾被滾石雜誌譽為史上最偉大歌手之一。(圖/路透)

2021的紀錄片《蒂娜》中,蒂娜透納與粉絲告別,許多人對她說過該對自己過去的生活以及演藝事蹟感到驕傲,眾人都很喜愛她,不過她拋出的質問是,何時應該停止驕傲,應該要在什麼時候、如何悄悄退出。