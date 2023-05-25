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「搖滾女王」蒂娜透納辭世！享壽83歲　《與愛何關》紅遍全球

▲「搖滾女王」蒂娜透納活躍於60至80年代。（圖／路透）

▲「搖滾女王」蒂娜透納活躍於60至80年代。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國非裔傳奇女歌手、「搖滾女王」蒂娜透納（Tina Turner），唱過的經典歌曲《與愛何關》（What's Love Got To Do With It ）、《驕傲瑪莉》等曾膾炙人口，周三（24日）消息指出，她已經離開人世，享壽83歲。

蒂娜透納逝世的消息由她的官方Instagram發布，「憑藉她的音樂與對生活無限的熱情，她迷倒全世界數百萬的粉絲，也啟發許了明日之星。今天我們向一位親愛的朋友道別，她留給了我們她最好的作品，她的音樂。」

綜合外電報導，蒂娜透納近年長期受到健康問題所苦，包括癌症、一次中風，以及腎臟衰竭。她於瑞士蘇黎世州屈斯納赫特（Küsnacht）的家中安詳辭世。

▲蒂娜透納辭世，享壽83歲。（圖／路透）

▲蒂娜透納辭世，享壽83歲。（圖／路透）

蒂娜透納在1960年代與丈夫艾克（Ike）組成團體出道，成為歌壇矚目的新星，當時出版的歌曲包括《Proud Mary》（驕傲瑪莉）、《River Deep》（深河）、《Mountain High》等作品。1978年，因為長期遭到艾克家暴，蒂娜與丈夫離婚並在事業上拆夥，單飛的她真的比較紅，於1980年代取得了更大的成功。

蒂娜透納於1983年發表單曲《Let’s Stay Together》再次受到矚目，隔年發行專輯《Private Dancer》被譽為音樂史上最成功的東山再起之作。

生涯贏得了8座葛萊美獎的蒂娜透納，並在2021年以個人歌手的身分入選搖滾名人堂，此前則是在1991年與艾克以團體方式入選搖滾名人堂，她更被滾石雜誌稱為史上最偉大的歌手之一。

▲▼「搖滾女王」蒂娜透納（Tina Turner）辭世，享壽83歲。（圖／路透）

▲▼圖上為年輕時的蒂娜透納與雪兒，下為第50屆葛萊美獎舞台上，與碧昂絲共同表演。（圖／路透）

▲▼「搖滾女王」蒂娜透納（Tina Turner）辭世，享壽83歲。（圖／路透）

演唱事業取得成功的蒂娜透納，在電影圈的成就也有目共睹，她曾出演過《寂寞芳心俱樂部》等作品，並於1985年與梅爾吉勃遜合演《衝鋒飛車隊續集》，她在片中演唱的主題曲《We Don't Need Another Hero》也是一首排行榜成功之作。

蒂娜透納取得個人演藝事業的成功時，也找到戀情的第二春，她與德過音樂執行人貝克（Erwin Bac）從1980年代開始交往，於2013年步入禮堂。婚後兩人在瑞士生活，蒂娜透納也取得瑞士的公民身分，之後發生腎衰竭，貝克於2017年捐出自己的一顆腎臟給她。

▲「搖滾女王」蒂娜透納（Tina Turner）辭世，享壽83歲。（圖／路透）

▲蒂娜透納曾被滾石雜誌譽為史上最偉大歌手之一。（圖／路透）

2021的紀錄片《蒂娜》中，蒂娜透納與粉絲告別，許多人對她說過該對自己過去的生活以及演藝事蹟感到驕傲，眾人都很喜愛她，不過她拋出的質問是，何時應該停止驕傲，應該要在什麼時候、如何悄悄退出。

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