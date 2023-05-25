　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

第4波還要燒1個月？名醫分析疫情1特性　自保唯一解「自主戴口罩」

▲口罩禁令再鬆綁，直擊首日捷運通勤狀況，大多數人仍口罩戴緊緊。（圖／記者戴若涵攝，下同）

▲第四波疫情起，確診的人又開始變多，醫師提醒民眾搭乘大眾運輸還是要戴好口罩。（圖／記者戴若涵攝）

記者洪巧藍／台北報導

第四波Omicron疫情持續升溫，疾管署推算上周每天確診人數達2萬，且疫情可能還要燒1個月。感染科權威黃高彬分析，從4月中旬口罩解禁以來疫情上升明顯，加上本土變異株已經改以XBB為主流，免疫逃脫能力更強，天選之人成為這波確診主流。但疫情趨勢有著「上升速度快」的特性，代表流行時間不會太久，1個月之內就有可能下降，這段期間要自保，還是應該注意把口罩戴好。

疾病管制署昨（23）日公布上周平均每日新增204例COVID-19本土個案(併發症)，創3月輕症免通報新制統計以來新高，疾管署發言人曾淑慧表示，以中重症率約1%計算，估計上周每天確診約2萬例。目前已經進入第四波，根據疫情中心預測到6月下旬才會達高峰，後續會密切觀察疫情趨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「這一波主要侵犯就是天選之人！」感染科權威、中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬受訪坦言，臨床觀察最多感染的人就是之前沒有感染過的對象，這也就是口罩摘除的後果。

黃高彬進一步分析，因為先前口罩戴好，社區裡遊走的病毒較少，但現在疫情持續往上，估算每天有2萬例確診個案在社區中，加上天選之人不像以往戴口罩了，又因為沒有感染身體無抗體，種種因素加成造就這波天選之人確診變多；另外觀察重複感染情況也比之前略高，對象則大多是共病者或者長者。

▲▼調整口罩規定。（圖／疾管署提供）

▲疾管署5月31日之後「醫療機構、醫事機構、一般護理之家及老人福利機構」等4場域持續列為應佩戴口罩場所，。（圖／疾管署提供）

黃高彬指出，這一波疫情還有一個特性就是「上升速度很快」，以病毒學特性來看，這樣流行時間就會短，疫情應該不會拖太久，應該在一個月內就會出現下降趨勢，且單日染疫個案不會超過3萬人。

但目前新冠是否可以當成感冒、流感來處理？黃高彬分析，以趨勢來看勢必會這樣走，現在就是過渡的陣痛期，另觀察XBB傳播力雖強，但重症率不高，如果是一般青壯年族群的抵抗力足以應付，比較擔心的是年長者、免疫有缺陷、有共病者等要特別小心。

黃高彬指出，這波疫情確診個案主要症狀還是喉嚨痛、流鼻水、咳嗽等，在青壯年族群還有一個特點是「發燒高」，這原因在於裡面有一堆人是天選之人。如果重複感染，大多不容易高燒，年長者免疫反應比較差，感染後也比較不燒不起來。

至於自保方式，黃高彬建議，到少人多場所時口罩還是要戴起來，包含密閉場所、公共交通工具還是要戴，就他自己搭高鐵經驗，近期常聽到有些乘客在車上咳出濃痰音，周遭人被感染風險增加，還是要強調公共運具應該自主性的戴口罩。

▲▼疾管署呼籲民眾積極接種新冠疫苗。（圖／疾管署提供）

▲疾管署呼籲民眾積極接種新冠疫苗。（圖／疾管署提供）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
板橋路塌！江子翠站旁「開挖下陷」　現場封鎖
蔡桃貴燒吐2天！二伯「床單換到厭世」　醫示警1現象
快訊／台積電大漲20元至545！　台股漲160點
9家陸企女商人死刑執行！　聯合小王殺夫
人妻看破想出家　夫開門驚見「阿公級老王」穿內褲坐床上
美到免錢坐飛機！　網美自豪：出國都有「糖果爸爸」搶買單
南台灣乳癌第一刀：侯友宜絕非藍皮綠骨　他命中帶官印

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3生肖要發了！　財運旺到端午節

麗寶集團「百億董座」發跡史起底！　董娘熱衷宮廟

瑪娃周日接近　變天地區曝

蝴蝶奇景在台灣！全球2地有　達人花5年紀錄

第4波還要燒1個月？名醫分析疫情1特性　自保唯一解「自主戴口罩」

雙寶發燒「一堆症狀」卻快篩陰　醫3分鐘揪元兇

啦啦隊女神「狂粉求捐原味內衣褲」行善　24字神回覆

瑪娃長出「愛心眼」！一路向西大迴轉　最新各國路徑曝

瑪娃估今重回強颱挑戰最顛峰　「較慢轉彎影響大」關鍵時間曝

館長痛罵台灣經濟差「不生小孩」　PTT鄉民：阿富汗經濟很好？

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

正妹想從彰化到新烏日！　搭1.5hr火車迷糊回起點

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

《車貞淑》醫生打群架全院吃瓜　金炳哲奔救嚴正化...戲超多XD

5億高中生「4聖筊」指向夏姓配偶涉案｜20230524 ET午間新聞

明道承認「曾跟陳喬恩不合」！　片場不講話：覺得她脾氣很差

3生肖要發了！　財運旺到端午節

麗寶集團「百億董座」發跡史起底！　董娘熱衷宮廟

瑪娃周日接近　變天地區曝

蝴蝶奇景在台灣！全球2地有　達人花5年紀錄

第4波還要燒1個月？名醫分析疫情1特性　自保唯一解「自主戴口罩」

雙寶發燒「一堆症狀」卻快篩陰　醫3分鐘揪元兇

啦啦隊女神「狂粉求捐原味內衣褲」行善　24字神回覆

瑪娃長出「愛心眼」！一路向西大迴轉　最新各國路徑曝

瑪娃估今重回強颱挑戰最顛峰　「較慢轉彎影響大」關鍵時間曝

館長痛罵台灣經濟差「不生小孩」　PTT鄉民：阿富汗經濟很好？

請通知我太太...10年刑期通緝犯落網 　一家四口在警局相擁淚別

嘉義囡仔廖士賢入圍金曲獎　流行音樂類《最佳台語男歌手獎》

板橋路塌！江子翠站旁建案「基地開挖下陷10cm」　現場封鎖回填

嘉義火車站雨棚優化搭光環境　古蹟重現當代氣度美感重塑

Intel執行長又放話想超車台積電？ 謝金河：很難！

台積電救世主換Nvidia做！　陸行之笑看展望：下半年要大幅加單台積電了

「3生肖」財富自由不是夢！威力彩飆2億　屬蛇有雨神相助

快訊／imB詐騙案傳檢調涉入　蔡清祥：任何人有涉案積極偵辦

標配Brembo卡鉗、排氣量更大　韓系豪華運動房車小改款亮相

台南3歲女童重傷媽轉普通病房　黃偉哲探視承諾強力取締違規

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

生活熱門新聞

瑪娃長出愛心眼！一路向西大迴轉　最新各國路徑曝

Jennie「大尺度18禁」美劇崩了！愛愛畫面瘋狂炸出

日本估瑪娃3天飆猛烈颱風！急煞甩尾

學生站一排滑手機！網見角落「1亮點」笑：他是狠人

搭捷運耳邊突傳「快下車」！她一查發毛：白骨女

妹妹癢了2周！走出診間「護理師突說1句」　她嚇傻

又完美閃過！瑪娃大幅度北轉機率增

拜拜完直接走人？大家都做錯「神明可能有話要說」

瑪娃估今重回強颱挑戰最顛峰　影響關鍵時間曝

瑪娃周日接近　變天地區曝

館長痛罵台灣經濟差不生小孩　鄉民： 阿富汗？

其實爆紅拉麵裡的「不是大王具足蟲」　專家解密！

台大生自曝「跟阿嬤性交」選性平委員　僅獲158票落選

學生妹「拎人頭」搭公車！男乘客嚇壞閃尿

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃長出愛心眼！一路向西大迴轉　最新各國路徑曝

80歲阿嬤遭性侵！兇手竟是19歲救生員

Jennie「大尺度18禁」美劇崩了！愛愛畫面瘋狂炸出

日本估瑪娃3天飆猛烈颱風！急煞甩尾

男星大方爆「接受自己是雙性戀」告白持修

學生站一排滑手機！網見角落「1亮點」笑：他是狠人

礁溪溫泉旅館有「針孔攝影機」！記憶卡有大量影片

搭捷運耳邊突傳「快下車」！她一查發毛：白骨女

BP效應狂燒！泫雅行程取消、Angelababy新戲被撤

妹妹癢了2周！走出診間「護理師突說1句」　她嚇傻

又完美閃過！瑪娃大幅度北轉機率增

Jennie美劇被批「加長版A片」

水電工沒封瓦斯　女煮飯整間爆炸亡

麗寶集團靠「神」助攻成百億王國　7億建地捐出蓋廟

2高官到im.B主嫌豪宅開趴！她批交通部護航

更多

最夯影音

更多
張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD
外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面