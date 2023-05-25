第4波還要燒1個月？名醫分析疫情1特性　自保唯一解「自主戴口罩」

▲第四波疫情起，確診的人又開始變多，醫師提醒民眾搭乘大眾運輸還是要戴好口罩。（圖／記者戴若涵攝）

記者洪巧藍／台北報導

第四波Omicron疫情持續升溫，疾管署推算上周每天確診人數達2萬，且疫情可能還要燒1個月。感染科權威黃高彬分析，從4月中旬口罩解禁以來疫情上升明顯，加上本土變異株已經改以XBB為主流，免疫逃脫能力更強，天選之人成為這波確診主流。但疫情趨勢有著「上升速度快」的特性，代表流行時間不會太久，1個月之內就有可能下降，這段期間要自保，還是應該注意把口罩戴好。

疾病管制署昨（23）日公布上周平均每日新增204例COVID-19本土個案(併發症)，創3月輕症免通報新制統計以來新高，疾管署發言人曾淑慧表示，以中重症率約1%計算，估計上周每天確診約2萬例。目前已經進入第四波，根據疫情中心預測到6月下旬才會達高峰，後續會密切觀察疫情趨勢。

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「這一波主要侵犯就是天選之人！」感染科權威、中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬受訪坦言，臨床觀察最多感染的人就是之前沒有感染過的對象，這也就是口罩摘除的後果。

黃高彬進一步分析，因為先前口罩戴好，社區裡遊走的病毒較少，但現在疫情持續往上，估算每天有2萬例確診個案在社區中，加上天選之人不像以往戴口罩了，又因為沒有感染身體無抗體，種種因素加成造就這波天選之人確診變多；另外觀察重複感染情況也比之前略高，對象則大多是共病者或者長者。

▲疾管署5月31日之後「醫療機構、醫事機構、一般護理之家及老人福利機構」等4場域持續列為應佩戴口罩場所，。（圖／疾管署提供）

黃高彬指出，這一波疫情還有一個特性就是「上升速度很快」，以病毒學特性來看，這樣流行時間就會短，疫情應該不會拖太久，應該在一個月內就會出現下降趨勢，且單日染疫個案不會超過3萬人。

但目前新冠是否可以當成感冒、流感來處理？黃高彬分析，以趨勢來看勢必會這樣走，現在就是過渡的陣痛期，另觀察XBB傳播力雖強，但重症率不高，如果是一般青壯年族群的抵抗力足以應付，比較擔心的是年長者、免疫有缺陷、有共病者等要特別小心。

黃高彬指出，這波疫情確診個案主要症狀還是喉嚨痛、流鼻水、咳嗽等，在青壯年族群還有一個特點是「發燒高」，這原因在於裡面有一堆人是天選之人。如果重複感染，大多不容易高燒，年長者免疫反應比較差，感染後也比較不燒不起來。

至於自保方式，黃高彬建議，到少人多場所時口罩還是要戴起來，包含密閉場所、公共交通工具還是要戴，就他自己搭高鐵經驗，近期常聽到有些乘客在車上咳出濃痰音，周遭人被感染風險增加，還是要強調公共運具應該自主性的戴口罩。





▲疾管署呼籲民眾積極接種新冠疫苗。（圖／疾管署提供）