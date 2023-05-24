世新校園徵才博覽會圓滿落幕　跨域專業人才受企業青睞

▲ 眾多公部門、企業主管參與世新大學「跨世創新」校園徵才博覽會開幕式。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

為提供世新跨域專業人才工作機會，世新大學及勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署共同舉辦「跨世創新」校園徵才博覽會，於今（24）日回歸實體熱鬧登場，吸引總計12種產業類別、71家企業進駐、超過1500個職缺，創下校內徵才最多紀錄，其中有高達18間電視頻道、新聞網站參加，加上公關、廣告等相關產業，傳媒企業的密度之高冠居各大專院校之首！

世新大學培育的人才特色明顯，校長陳清河表示，企業來到學校徵才是給學生最好的支持與鼓勵，期待同學能夠很快的進入職場，順利發揮專業才能，透過這場盛會讓更多人認識世新，這處培育台灣菁英人才的搖籃。「求學很重要的一部分就是為了就業！」學務長胡全威特別感謝勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署，提供資源給世新學生，有一個很好的媒合就業機會，幫助學生找到優質的工作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 世新大學校長陳清河期待世新學生順利進入職場發揮專長。

現場多家企業主管親自來到校園與學生面對面，各家電視台也將攤位佈置為簡易攝影棚，讓學生嘗試連線和播報，甚至有演藝公司來到世新尋找潛力新秀。壹電視新聞部經理蔡又晴透露，短短幾小時就收到超過200份履歷，許多人的在學表現與實習經驗都令他印象深刻，是其它就業博覽會上難得出現的盛況。

台視主播侯乃榕表示，台內許多同事都是世新校友，當然要趁這個大好機會網羅更多新血加入我們。台視主播張寧說，世新學生普遍素質都很高，「口齒清晰、表達能力也很好」，有遇到滿意的人選，希望未來有機會邀請她們加入主播行列。

▲ 世新大學「跨世創新」校園徵才博覽會盛大登場，傳媒企業密度冠居各大專院校之首。

鳳凰藝能總經理趙善意認為，世新人的特色是「上善若水」，他像水一樣可以優游自在，在任何渠道裡自在揮灑，適應能力極好，並有包容別人的力量，他們看準世新人有這樣的能耐，歡迎世新人加入演藝行業。

今年世新校園徵才博覽會參與企業包括ETtoday、TVBS、三立、華視、臺視、民視、東森電視、中天電視、壹傳媒、鋒燦傳媒、格威博報堂集團、精英公關、高誠公關、CAPSULE Taiwan、台北怡亨酒店與台北萬豪酒店等知名企業，更與台北市就業服務處合作，為世新學生提供履歷健檢和職涯諮詢服務。

▲ 世新開發雲端履歷技術，方便學生與企業面談、提高媒合率。

世新學生今年也善用校方開發的雲端履歷技術，直接線上投遞履歷，可以更方便地與企業進行面談，提高媒合率。廣電系徐同學分享，很開心在學校的最後一年能參加徵才博覽會，讓她們的才能透過體驗及交流被看到、被發掘。公廣系鄭同學表示，因為對YouTuber經紀有興趣，很開心有相關企業來到學校，對今年校園徵才博覽會的盛大規模特別驚喜。

在畢業季前夕，為了實現畢業即就業，世新大學提供企業界、學生、校友多方面交流，將透過更全面的服務，打造校園徵才博覽會成為世新學生展現就業力的最佳舞台。