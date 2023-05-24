　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

世新校園徵才博覽會圓滿落幕　跨域專業人才受企業青睞

圖一：眾多公部門、企業主管參與世新大學「跨世創新」校園徵才博覽會開幕式。（圖／世新大學提供）

▲ 眾多公部門、企業主管參與世新大學「跨世創新」校園徵才博覽會開幕式。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

為提供世新跨域專業人才工作機會，世新大學及勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署共同舉辦「跨世創新」校園徵才博覽會，於今（24）日回歸實體熱鬧登場，吸引總計12種產業類別、71家企業進駐、超過1500個職缺，創下校內徵才最多紀錄，其中有高達18間電視頻道、新聞網站參加，加上公關、廣告等相關產業，傳媒企業的密度之高冠居各大專院校之首！

世新大學培育的人才特色明顯，校長陳清河表示，企業來到學校徵才是給學生最好的支持與鼓勵，期待同學能夠很快的進入職場，順利發揮專業才能，透過這場盛會讓更多人認識世新，這處培育台灣菁英人才的搖籃。「求學很重要的一部分就是為了就業！」學務長胡全威特別感謝勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署，提供資源給世新學生，有一個很好的媒合就業機會，幫助學生找到優質的工作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

圖二：世新大學校長陳清河期待世新學生順利進入職場發揮專長。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學校長陳清河期待世新學生順利進入職場發揮專長。

現場多家企業主管親自來到校園與學生面對面，各家電視台也將攤位佈置為簡易攝影棚，讓學生嘗試連線和播報，甚至有演藝公司來到世新尋找潛力新秀。壹電視新聞部經理蔡又晴透露，短短幾小時就收到超過200份履歷，許多人的在學表現與實習經驗都令他印象深刻，是其它就業博覽會上難得出現的盛況。

台視主播侯乃榕表示，台內許多同事都是世新校友，當然要趁這個大好機會網羅更多新血加入我們。台視主播張寧說，世新學生普遍素質都很高，「口齒清晰、表達能力也很好」，有遇到滿意的人選，希望未來有機會邀請她們加入主播行列。

圖三：世新大學「跨世創新」校園徵才博覽會盛大登場，傳媒企業密度冠居各大專院校之首。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學「跨世創新」校園徵才博覽會盛大登場，傳媒企業密度冠居各大專院校之首。

鳳凰藝能總經理趙善意認為，世新人的特色是「上善若水」，他像水一樣可以優游自在，在任何渠道裡自在揮灑，適應能力極好，並有包容別人的力量，他們看準世新人有這樣的能耐，歡迎世新人加入演藝行業。

今年世新校園徵才博覽會參與企業包括ETtoday、TVBS、三立、華視、臺視、民視、東森電視、中天電視、壹傳媒、鋒燦傳媒、格威博報堂集團、精英公關、高誠公關、CAPSULE Taiwan、台北怡亨酒店與台北萬豪酒店等知名企業，更與台北市就業服務處合作，為世新學生提供履歷健檢和職涯諮詢服務。

圖四：世新開發雲端履歷技術，方便學生與企業面談、提高媒合率。（圖／世新大學提供）

▲ 世新開發雲端履歷技術，方便學生與企業面談、提高媒合率。

世新學生今年也善用校方開發的雲端履歷技術，直接線上投遞履歷，可以更方便地與企業進行面談，提高媒合率。廣電系徐同學分享，很開心在學校的最後一年能參加徵才博覽會，讓她們的才能透過體驗及交流被看到、被發掘。公廣系鄭同學表示，因為對YouTuber經紀有興趣，很開心有相關企業來到學校，對今年校園徵才博覽會的盛大規模特別驚喜。

在畢業季前夕，為了實現畢業即就業，世新大學提供企業界、學生、校友多方面交流，將透過更全面的服務，打造校園徵才博覽會成為世新學生展現就業力的最佳舞台。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
盜輪胎大王骨灰勒索6千萬　前司機遭判刑後悔說話了
蕭煌奇遭「故意帶上台背對觀眾」　殘忍真相曝
雄獅連2日上榜！　並列21檔注意股
快訊／101鼎泰豐突停電！店內一片漆黑
台灣「外食1現象」讓他超羨慕！　日人喊：最喜歡的文化
龍象大戰因雨延賽　林智勝搞笑露天洗澡
幼兒園「甲蟲數學題」一堆人答不出　鄉民傻眼了
父親冰醫院太平間11年！長女存錢盼「爸媽葬一起」拒領回下場曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

世新校園徵才博覽會圓滿落幕　跨域專業人才受企業青睞

快訊／101鼎泰豐突停電！店內一片漆黑　公關回應了

崑山6度獲高教深耕計畫補助　累計補助經費總額蟬聯私立科大第一

助攻民眾求職！　勞動部攜手全聯辦職場體驗徵才

嘉基醫學美容雷射治療皮膚斑點　脫下口罩也不怕

又完美閃過！瑪娃「大幅度北轉」機率增　估6小時重回強颱之姿

Netflix開抓台灣「寄生帳號」！「4大QA」一次看懂新制度

幼兒園「甲蟲數學題」一堆人答不出　PTT鄉民傻眼了

台灣「外食1現象」讓他超羨慕！　日人喊：最喜歡的文化

Jennie「大尺度18禁」美劇崩了！愛愛畫面瘋狂炸出　影評看傻：下流

輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒」　台下無禮舉動全被拍...她轉身走人

台雙寶媽澳洲工地打拚5年　月收10萬↑扛板打釘樣樣行

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

男大生騎車撞1700萬賓利　頭重創靠呼吸器維持生命

曾國城上繳5百萬稅金求救徐乃麟 右手受傷遭虧：幾歲了還做這事

世新校園徵才博覽會圓滿落幕　跨域專業人才受企業青睞

快訊／101鼎泰豐突停電！店內一片漆黑　公關回應了

崑山6度獲高教深耕計畫補助　累計補助經費總額蟬聯私立科大第一

助攻民眾求職！　勞動部攜手全聯辦職場體驗徵才

嘉基醫學美容雷射治療皮膚斑點　脫下口罩也不怕

又完美閃過！瑪娃「大幅度北轉」機率增　估6小時重回強颱之姿

Netflix開抓台灣「寄生帳號」！「4大QA」一次看懂新制度

幼兒園「甲蟲數學題」一堆人答不出　PTT鄉民傻眼了

台灣「外食1現象」讓他超羨慕！　日人喊：最喜歡的文化

Jennie「大尺度18禁」美劇崩了！愛愛畫面瘋狂炸出　影評看傻：下流

皮膚癢爆「吃10類食物」更惡化！水果、麵包都上榜了

楊丞琳要求選手跳舞「做好表情管理」！　網挖出她過往講評：打臉到不敢看

被超商、全聯夾殺「美廉社都是誰在逛？」　常客曝優勢狂讚

藍營影射曾和im.B詐騙主謀同框　陳菊3點聲明澄清：歡迎檢調詳查

Gogoro擴大南韓版圖「新車第3季對外開賣」！換電站覆蓋8大城市

奧斯卡仆街被笑10年！珍妮佛勞倫斯跌怕了　穿夾腳拖走坎城紅毯

小倆口租屋入住才知「屋主欠8.1萬管理費」　網友苦勸：快搬走

盜擄輪胎大王骨灰罈勒贖6千萬　前司機「帶路」判刑...後悔說話了

全聯小時達5／27殺超大！滿2千現折500元　留言感謝騎士再送百元

世新校園徵才博覽會圓滿落幕　跨域專業人才受企業青睞

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

生活熱門新聞

美認定瑪娃「超級颱風」　大迴轉路徑曝

強颱瑪娃一路向西！可能提早轉彎

拜拜完直接走人？大家都做錯「神明可能有話要說」

「台灣第一媽媽包」喜舖創辦人道歉了

即／「瑪娃」轉強烈颱風！暴風圈恐擴大

1圖看懂Netflix「新收費3方案」！

大王具足蟲拉麵爆紅！學者：近親是海蟑螂「口感像較鬆軟的蝦肉」

其實爆紅拉麵裡的「不是大王具足蟲」　專家解密！

客人抽中5折餐廳不認帳　一看道歉文全怒了

穿牛仔褲出席婚宴！遭新娘弟強拉出去

讓浪子低頭！3星座「天生馭夫達人」

思樂冰強勢回歸！業者證實了

瑪娃轉強颱！綠島海上長泳宣布延期

又完美閃過！瑪娃大幅度北轉機率增

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

帥男直播一半遭砍！手掌噴飛掉地上

Netflix下手了！凌晨開鍘寄生帳號

新郎婚宴公開「新娘偷吃照」　小王是伴郎

新郎醫婚禮當天襲胸尻槍　知情人士爆「新娘猛料」

美認定瑪娃「超級颱風」　大迴轉路徑曝

強颱瑪娃一路向西！可能提早轉彎

搭高鐵驚覺「前座小姐很眼熟」結果是野生女神

快訊／國1事故回堵5公里　成立緊急應變小組

葛斯齊一個原因對賀軍翔態度大逆轉

水電工沒封瓦斯　女煮飯整間爆炸亡

拜拜完直接走人？大家都做錯「神明可能有話要說」

港劇資深綠葉病逝！　「罹癌康復又復發」消瘦近照曝

嘲諷乘客不懂英文！國泰航空3空姐被開除

日本丸龜「吃出活青蛙」！整隻綠綠碗底游

等嘸訂單！　製造業破7000人放無薪假

更多

最夯影音

更多
輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了
盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面