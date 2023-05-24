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力抗炎夏！涼夏換季家電7大時段限時5折起　領券最高再省5千

東森購物推薦涼夏家電（圖／東森購物提供）

▲涼夏家電需求湧現，東森購物針對指定品牌空調推出優惠活動。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

5月迎來立夏，天氣逐漸變熱，不少人已經開起冷氣、搬出電扇來消暑，面對接下來的炎炎夏日，想購入涼夏家電或汰舊換新，東森購物網、蝦皮購物最近針對國際家電品牌空調、冰箱、風扇等祭5折起優惠，搭配政府節能補助或優惠券，可以省下不少。Yahoo奇摩購物中心則是推出除濕清淨家電8折起活動，並公布除濕機熱銷排行Top5。

備戰夏日，東森購物網推出日立、國際、LG、東元、三菱等品牌聯合特賣，即日起至5月31日，冷暖空調、冰箱、DC風扇下殺69折起，部分商品買再送，購買日立冷氣尊榮系列2-3坪一級能效冷暖空調，再送大同電鍋加電烤盤；國際頂級旗艦系列4-6坪一級能效冷氣限時優惠，買就送10人份大同電鍋；禾聯及東元冷氣指定系列商品也送上一台14吋DC風扇。

針對冰箱、洗衣機，東森購物網同步推出最高回饋3,000樂透金，三菱一級能效冰箱下殺5折，還可登記送5%樂透金，並享商品卡4,000和德國雙人牌湯鍋；國際金級省水洗衣機則是破盤殺，且限量送5%樂透金、商品卡3,000和雙人牌湯鍋。搭配政府節能家電汰換與貨物稅補助，最高再省5,000元，另外也與24間銀行聯手回饋最高6,000元，讓消費者的荷包無痛添購。

蝦皮商城精選換季家電5折起（圖／蝦皮購物提供）

▲Dyson Purifier Cool 二合一空氣清淨機 TP07，優惠價14,900元。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物指出，冷氣、電風扇等換季家電買氣已較去年同期明顯成長6成。為搶攻換季家電選購潮，5/25當日精選Dyson、TECO東元、三菱電機等品牌多款涼夏家電，包括Dyson Purifier Cool 二合一空氣清淨機TP07、MITSUBISHI三菱電機日製19公升除濕機、TECO東元7-8坪R32變頻冷暖分離式空調、KAMOME 靜柔自然風扇等，祭5折起優惠，將於凌晨0點、2點、10點、12點、18點、20點、22點7大時段開搶，搭配商城優惠券下單最高再省5千。

另外，Yahoo奇摩購物觀察，居家除濕必備家電「除濕機」業績漲5成，其熱銷排行Top5，由Panasonic國際牌、HITACHI日立兩大品牌霸榜。從平台消費者選購數據也發現，具壓縮機或一級能效的機種因較省電備受青睞，而潮濕時容易產生異味，在除濕、乾衣等基本能力外，兼具清淨功能可幫助空氣循環、打擊黴菌與細菌，「一機多用」的機種成為消費者的心頭好。其他居家防潮如珪藻土系列商品，像是珪藻土軟地墊因方便收納、除臭、好清洗，特別受到喜愛，而對抗廚房、浴室頑固霉菌的「防霉膠帶」業績更雙倍成長。

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