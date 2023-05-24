WHA「邀請台灣」不列入議程　黃暐瀚：不分藍綠白都該抗議

▲世界衛生大會（WHA）。（圖／CFP）



記者詹宜庭／台北報導

第76屆世界衛生大會（WHA）24日正式開議，台灣參與世衛提案上演「2對2辯論」，雖友邦們接力為台發言，但最後大會主席德欽旺姆（Dechen Wangmo）仍裁示「「邀請台灣作為觀察員，參加世界衛生大會提案」不列入議程。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，面對中國大陸的打壓，台灣沒有辦法出席衛生大會，身為中華民國的國民，不分藍綠白都該抗議。

台灣已連續多年未能以觀察員身份出席WHA，我國友邦日前向WHO秘書處提案，希望邀請台灣以觀察員身份參與WHA。世界衛生大會24日開幕後，在大會討論議程項目時，本提案遂成為攻防焦點。

在2對2辯論中，中國大陸代表首先發言，申明「一中原則」，主張台灣成為觀察員「缺乏合法性」，之後由我國友邦史瓦帝尼接續發言，指出台灣在新冠疫情大流行期間，不僅協助他國抗疫，同時維持經濟成長、醫療量能、研發疫苗，強調「台灣並非中國的一部分」，不該因政治因素將台灣排除在WHA之外。

反方代表巴基斯坦代表則重申「一中原則」，認為台灣入會「缺乏合法基礎」；我國友邦吐瓦魯則認為，健康議題是根本權益不該受到政治干預，呼籲WHO能夠摒除政治偏見，讓台灣加入，主席德欽旺姆最後以「不予處理」駁回提案。

黃暐瀚表示，WHO的精神為「Health for ALL 全民均健」，台灣兩千三百萬人，雖然國際地位模糊，但這群人難道不是人？世界衛生大會將台灣排除在外，明顯違反WHO的精神。

黃暐瀚指出，過去國民黨執政採取「和中路線」，用九二共識，營造一中基礎，所以在「中方不反對」的情況下，世界衛生組織秘書長發來「邀請函」，台灣終於於2009年，首度以「中華台北」的名稱，出席世界衛生大會。不過，值得注意的是，當年15人代表團中，甚至包括了前民進黨執政時期的衛生署長，也是現任行政院長陳建仁。

黃暐瀚說明，民進黨執政之後，因為不接受九二共識，於是對岸不予放行，從2017開始，台灣未曾再收過邀請函。若比較藍綠，國民黨的方式是「中國不反對，台灣能出席」；民進黨的做法是「尋求各國聲援支持、友邦提案」，不過最後台灣卻被封殺而不能出席。

「我很好奇，那如果明年美國幫忙提案？如果提出『邀請台灣以觀察員身份出席WHA提案』的國家是美國、英國、法國、德國、日本？如果不只是台灣友邦仗義提案，而是由美國帶頭提案的話，這議題是不是會更凸顯？更受國際重視？」黃暐瀚認為，面對中國大陸的打壓，台灣沒有辦法出席衛生大會，身為中華民國的國民，不分藍綠白都該抗議。

黃暐瀚強調，讓台灣以觀察員身份出席WHA並不抵觸一中政策，他希望美國真如嘴上所說「力挺台灣」，出面提案，爭取台灣2300萬人的醫療人權。