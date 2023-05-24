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李多慧重現爆紅「性感多慧搖」　撩髮狂扭電臀！3分鐘熱舞影片曝

記者施怡妏／綜合報導

南韓人氣啦啦隊女神李多慧（Dahye Lee）加盟中華職棒樂天桃猿，超高人氣與精湛的舞蹈實力，讓她遭網友封為另類「最強外援」，日前她在球場上大跳網路性感神曲「Kokain」，音樂一下瞬間變了人，隨著旋律扭腰擺臀，眼神狂放電，重現在網路上爆紅，點閱高達492萬次的「多慧搖」。

李多慧20日登台應援，穿著藍色球衣搭配白色百褶短裙，綁著可愛的雙馬尾，趁著比賽更換投手時，現場DJ播放了網路性感神曲「狗O硬」（Kokain），李多慧一聽到音樂，眼神立刻變了，重現在韓國爆紅的「性感多慧搖」。

李多慧對著觀眾席扭腰擺臀，性感又帶點可愛，眼神狂放電，邊跳邊用雙手摸著身體，超火辣的模樣，粉絲看了都快承受不住，觀眾席的尖叫聲沒有停過，一旁的樂天女孩看著她一人SOLO，隊長籃籃不斷拍手驚呼，這也是李多慧第一次在台灣跳起招牌的「多慧搖」，讓現場粉絲大飽眼福。

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李多慧首度重現在韓國讓她爆紅的「性感多慧搖」。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼李多慧性感的舞蹈讓現場粉絲暴動。（圖／翻攝自YouTube走一日球迷 台湾プロ野球チア）

李多慧首度重現在韓國讓她爆紅的「性感多慧搖」。（圖／翻攝自YouTube走一日球迷 台湾プロ野球チア）

影片曝光，網友們全都看傻了，「這才是啦啦隊專業的水準，活潑大方活力滿滿，舞蹈太專業啦，連女生都為她著迷」、「現場可以看到這趴，也太值回票價了吧 」、「不只是舞蹈動作，表情不停變化，連頭髮都充分利用，頭髮也成為表演的一部，百看不厭」、「這一段不自覺就重播10次，還是這類型的舞蹈最能展現多慧迷人的魅力」、「值得球團重金禮聘，看她跳舞真的是種享受」。

還有到現場觀賽的粉絲留言，「雖然那天的比賽輸了，但在現場看到這一段的時候，哇～～真的了解到什麼是，超越勝負的感動，謝謝多慧加入Rakaten」。

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