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女大生遇捷運版浩克！他失控「頭撞車門」嘶吼　只因路人1句提醒

▲捷運,捷運車廂,捷運示意圖。（圖／ETtoday資料照）

▲女大生捷運上遇到失控男子。（圖／ETtoday資料照）

記者崔子柔／綜合報導

桃園朱姓健身教練20日在超商大鬧，失控舉動被稱為「超商浩克」，引起大量關注。一名女大生則指出，她在捷運上遇到一名男子的包包佔了一個座位，被提醒拿起後就失控尖叫，甚至用頭撞地板、車門。

該女大生昨（23）日在Dcard發文表示，她和一名同學22日下課後一起從淡水搭捷運回家，一名男子坐在她們旁邊的座位，另外將包包放在隔壁的座位上。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲女大生發文。（圖／翻攝自Dcard）

原PO指出，捷運從忠義站行駛到復興崗站時，一名男子走向該男，說「不好意思，可不可以請你把包包拿起來」，該男竟突然失控，從座位上跳起來摔在地上，「一直不斷尖叫嘶吼，還一直用頭撞地板、撞車門，用拳頭打自己」。

原PO表示，當時在車廂內的乘客都受到驚嚇，她和同學也趕緊前往別的車廂，「真的很可怕，我越來越怕坐捷運了，但身為通勤族，還是必須硬著頭皮搭乘」。

文章曝光後，不少網友留言表示，「現在路人隨時都會變成浩克」、「浩克大量發生中」、「捷運版浩克」，也有人分享類似經驗，「我遇過他，也是從淡水發車，當時他也拿背包佔一個位子，有一位阿姨過去問能不能坐，他就開始發狂拿頭一直撞柱子，之後阿姨說不用了不用了給你坐吧，他才乖乖回去」、「我之前遇過，別人不小心碰到他後背包就大吼大叫的人，而且還坐我旁邊超恐怖」、「某次搭個電梯，有個阿姨硬要擠進來 ，真的沒位置了我也盡量不要去擠到她，結果直接轉頭破口大罵叫我不要靠她那麼近她會很害怕」。

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