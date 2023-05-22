2周迅速惡化「忘記女兒名字」　質子治療之父洪志宏病逝…享壽63歲

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林口長庚醫院副院長、「台灣質子治療之父」洪志宏3年前罹病，今年5月8日於家中逝世，享壽63歲。

目前有消息指出，推動台灣首座質子治療中心、林口長庚醫院副院長洪志宏，目前傳出其8日在家中逝世的消息，享壽63歲。

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根據長庚醫院醫師簡介，洪志宏於1984年從台北醫學大學醫學系畢業，之後在林口長庚醫院接受放射治療住院醫師4年，後來轉任主治醫師2年。於1990年至1995年這段時間，又前往美國加州大學洛杉磯分校攻讀生醫物理學博士，主修輻射深悟。之後又回到林口長庚醫院接任放射腫瘤科主任。

自1997年接任放射腫瘤科主任後，洪志宏便投身至籌設林口長庚質子中心的任務中。歷經了10年的辛勞，於2015年完成全台首座質子中心，他也因為這段經驗，成為質子治療方面的專家權威。根據媒體報導指出，在當時，台灣是繼日本、韓國、中國後，第四個亞洲質子治療國家。

根據《人間福報》報導指出，在2020年，洪志宏被診斷罹患罕病庫賈氏症，遺孀李心馨就曾表示，洪志宏病情惡化迅速，2周內就忘記了女兒的姓名。而其最終於8日在自家中離世，享年63歲。21日舉辦告別式，讓醫界同仁相當不捨。

長庚醫院決策委員會主委程文俊表示，洪志宏對於長庚醫院質子中心成立的貢獻不可磨滅，是質子治療的先行者，「我們永遠懷念、感謝他的貢獻。」；也因為長庚質子中心推動得早，許多臨床案例對世界的醫療都有所貢獻。

長庚決策委員會名譽主委陳昱瑞表示，洪志宏領導的放射腫瘤科，不僅提升癌症治療的研究及服務，也能夠支援鄰近醫院，率團至美國、日本的質子中心參訪，進而促成台灣首座的質子中心；創辦人王永慶也時常讚賞洪志宏的報告。

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