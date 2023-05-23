流感再奪2命！上周增18例重症「最小2歲」　抗病毒藥擴大延至6月底





▲疾管署疫情記者會。（左起）疾管署疫情中心主任郭宏偉、發言人曾淑慧、防疫醫師張天豪。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情升溫，流感也還沒結束！疾病管制署今（23）日公布上周類流感就診達到7.2萬人次，比上周上升5.2%。上周新增2例流感死亡個案，另增18例流感併發重症，其中年紀最小僅2歲。疾管署預期疫情將持續到6月，故再延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件延長到6月底止。

疾管署防疫醫師張天豪說明，上周新增2例死亡(A型H1N1及A型H3N2)，年齡為70多歲及80多歲，均為女性，分別於5月9日及4月20日發病，分別具糖尿病、心血管疾病等慢性病史，且均未接種本季流感疫苗。

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另新增18例流感併發重症(11例A型H1N1、5例A型H3N2、1例A型未分型及1例B型)，年齡介於未滿10歲至80多歲，為10例男性及8例女性，發病日介於5月1日至19日，其中14例具慢性病史，均未接種本季流感疫苗。進一步分析，其中有2例小朋友，分別是2歲幼兒與7歲兒童。

張天豪表示，2歲個案是一名南部女童，沒有接種疫苗也沒有其他疾病史，發病後出現發燒、意識改變、抽搐，2天後住到加護病房，檢驗感染A型未分型。另一名北部7歲男童，出現發燒、意識改變、活動力下降，沒有接種流感疫苗，也是發病2天住到加護病房，這兩例個案經過抗病毒藥物使用，目前都病況穩定出院。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，目前社區流行A型流感，近4週合約實驗室分離出流感病毒以A型H3N2為多，惟A型H1N1佔比持續上升，上週檢出數已與 A型H3N2相當。另考量隨多數人接種本季流感疫苗已逾5個月致保護力逐漸下降，且自今(2023)年4月17日起口罩政策鬆綁，預期流感疫情將持續至6月，故再延長擴大公費流感抗病毒藥劑(下稱公費藥劑)使用條件「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」適用期限至今年6月30日止。

疾管署指出，目前我國公費流感抗病毒藥劑配置於各縣市約4千家合約醫療機構(詳見疾病管制署全球資訊網https://www.cdc.gov.tw或透過疾管署「流感防治一網通」網頁查詢https://antiflu.cdc.gov.tw/），配置藥劑包括克流感、易剋冒及瑞樂沙。

由於目前流感與COVID-19在社區中共同流行，若民眾有類流感症狀，除可先用COVID-19家用快篩檢測外，如有危險徵兆(如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等)應儘速就醫，並由醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件。倘經判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。

疾管署統計，本流感季自去(2022)年10月1日起截至今年5月22日流感併發重症病例累計187例(103例A型H3N2、76例A型H1N1、3例A型未分型、5例B型)，年齡層以65歲以上長者為多(占46%)，88%未接種本季流感疫苗，79%具慢性病史；其中死亡26例(18例A型H3N2、7例A型H1N1、1例B型)，85%未接種本季流感疫苗，96%具慢性病史。