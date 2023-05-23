　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

第4波續燒！上周每日增204例中重症「上升逾3成」　大角星驗出16例

▲▼疾管署疫情中心主任郭宏偉說明新冠肺營最新疫情變化 。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉說明新冠最新疫情變化 。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

第四波新冠疫情還在燒！疾病管制署今（23）日上周平均每日新增204例COVID-19本土個案(併發症)，比起前一周增加逾3成，且單日中重症個案破200。另變異株檢測方面，本土個案中XBB已經成為本土主流病毒株，且其中還有16例大角星（XBB.1.16）。

疾病管制署今(23)日公布國內自3/20新制實施後，近7日(5/17-5/23)每日平均新增204例COVID-19本土確定病例(併發症)，較前7日(5/10-5/16)之每日平均新增154例上升；5月起本土併發症累計3,447例，其中1,703例(約49%)未打滿3劑疫苗，1,184例(約34%)未曾接種任何一劑疫苗。上週(5/14-5/20)平均每日新增18例死亡，較前一週(5/7-5/13)之每日死亡平均數15例上升；新增死亡個案中，92%具慢性病史、67%未打滿3劑疫苗、94%為60歲以上。綜合病例趨勢、醫療資源使用情形、口服抗病毒藥物開立數及住宿式機構陽性率等指標研判，疫情處於上升階段，須持續監測。

[廣告]請繼續往下閱讀...

疾管署指出，上週新增檢出196例Omicron亞型變異株確定病例。其中129例本土個案分別為72例XBB (其中 XBB.1.5佔28例、XBB.1.16佔16例)、53例BA.2.75、3例BQ.1、1例BA.5；另67例境外移入分別為61例XBB (其中XBB.1.5佔14例、XBB.1.16佔26例)、5例BA.2.75、1例BQ.1。近四週監測總計，XBB(48%)成為本土主流病毒株，其次為BA.2.75 (45%)及BQ.1(5%)，XBB佔比已超過BA.2.75且持續上升，目前兩者共同流行，須密切觀察。WHO表示XBB、BQ.1及BA2.75等變異株具較佳傳播力及適應力，BA.5次世代疫苗對變異株仍具保護力，而全球XBB及其衍生變異株佔比約87.9%，以XBB.1.5為多(43.8%)，另XBB.1.9.1(13.9%)、XBB.1.16(11.6%)及XBB.2.3(4.6%)佔比上升，惟現有證據顯示致疾病嚴重性並未明顯增加，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。

疾管署進一步說明，因應國內近期COVID-19疫情上升，併發症中65歲以上長者占75%，且併發症及死亡個案多具慢性病史及未接種滿3劑疫苗，為降低長者感染COVID-19後發生重症和死亡風險，請長者儘速踴躍前往接種COVID-19疫苗以及早獲得保護力。此外，為加強鼓勵長者儘速接種，各地方政府將自今年5月24日起提供尚未接種基礎劑、基礎加強劑或第1次追加劑COVID-19疫苗之65歲以上長者500元(含)以下衛教品。

疾管署強調，防疫解封後，COVID-19對健康的威脅並未消失，接種疫苗是保護自己最好的方法。截至今年4月30日，65歲以上長者接種涵蓋率第1劑為86.8%、第2劑為84.1%、第1次追加劑為77.8%，未完成接種者近3成，籲請長者儘速前往接種COVID-19疫苗，以及早完成3劑接種，獲得完整免疫保護力。同時為強化推動COVID-19疫苗接種，疾管署已於昨(22)日召開與各縣市政府衛生局之聯繫會議，針對疫苗推動及催種作業，協調請各縣市整合轄內資源共同促進接種，安排所轄合約醫療院所提供接種服務，並增加相關接種資訊之露出，以增進民眾接種可近性。

疾管署再次呼籲，接種COVID-19疫苗可減少感染，並降低重症及死亡風險，提醒未完成3劑疫苗接種者儘速接種，其中追加劑劑次建議接種莫德納BA.4/5次世代疫苗，以增進免疫保護力；另今年尚未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗之民眾亦鼓勵接種，共同提升免疫保護力。同時提醒民眾，前往接種COVID-19疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分之證件，如為接種第2劑或追加劑COVID-19疫苗者，請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並於接種前評估時，說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。接種後須多加留意身體狀況，多喝水多休息，亦請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。此外，相關接種資訊及衛教品發放，請以各縣市公布訊息為主。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
疫情升溫！　「4場所」仍強制戴口罩
帶家人出遊遇車禍　前職棒選手淚崩：對不起學生！
快訊／台北松山區墜樓！　女子臟器外露陳屍停車場
無辜被撞片！前職棒選手1家5口等紅燈　遭酒駕男撞飛
快訊／猴痘累積破百！　本周再爆20例「創新高」
獨／台版柬埔寨奪3命！首腦泰達幣拍出　27歲得標男現身
身分證中「3數字」！　幾歲就送幾顆鮑魚
楊丞琳潰堤哭了！　節目淚吐委屈

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不是肥蟲！好市多「花椰菜狂洗5次」竟冒出1物　她看傻：太可怕了

高鐵會員「揪好友入會」兩人搭車都打85折！最多爽拿3張優惠券

疫情升溫！5／31起醫療相關4場所口罩仍「強制戴」　2類地點鬆綁

第4波續燒！上周每日增204例中重症「上升逾3成」　大角星驗出16例

機票899元起！虎航旅展5／26開跑　現場購票加碼「再打9折」

逼企鵝妹簽臉遭出征　台男YTR「不可能道歉」：不要再爸零我

快訊／猴痘個案累積破百！本周再爆20例「創新高」

認養童出國射箭比賽⋯旅費不足！芥菜種會號召「手心向下」認養人

台大生政見爆性別歧視！經濟系教授：學生真的對性平無知

目睹妹子經血外漏…他憂尷尬「該提醒嗎」　過來人：感謝一輩子

瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

鹿希派登《營業中2》連節目名都不知XD　小幫手分批來⋯炎亞綸氣喊：走開！

《黑澀會》鄭靚歆「被女友求婚」嗨翻答應　遭酸：社會病原的禍根...她截圖反擊！

非洲網紅深情翻唱《黃昏》　發音標準+渾厚嗓音網讚翻

挖呀挖正妹老師公開現身！　「無P真實長相」再掀論戰

蕭煌奇「背對台下唱歌」地獄畫面瘋傳！　工作人員被罵爆…本人親發聲了

不是肥蟲！好市多「花椰菜狂洗5次」竟冒出1物　她看傻：太可怕了

高鐵會員「揪好友入會」兩人搭車都打85折！最多爽拿3張優惠券

疫情升溫！5／31起醫療相關4場所口罩仍「強制戴」　2類地點鬆綁

第4波續燒！上周每日增204例中重症「上升逾3成」　大角星驗出16例

機票899元起！虎航旅展5／26開跑　現場購票加碼「再打9折」

逼企鵝妹簽臉遭出征　台男YTR「不可能道歉」：不要再爸零我

快訊／猴痘個案累積破百！本周再爆20例「創新高」

認養童出國射箭比賽⋯旅費不足！芥菜種會號召「手心向下」認養人

台大生政見爆性別歧視！經濟系教授：學生真的對性平無知

目睹妹子經血外漏…他憂尷尬「該提醒嗎」　過來人：感謝一輩子

台南州北里學童通學步道改善　和順親師生步行好安心！

星二代練舞竟遇2意外狀況！　克服病痛「火辣洩性感身材」

宏碁電競桌機歐洲傳捷報　第1季英法等國稱冠

中職二軍／場地因雨影響　獅象戰延賽

19歲女偶像摔落舞台「毀容斷牙」！舞台總監竟罵「自作自受」爆言語霸凌

賴清德批「無民主自由DNA」　游淑慧舉4點反擊：綠營DNA早已突變

2023坎城影展紅毯造型！Rosé、Jennie首登場　娜塔莉波曼星空裙超美

木棉花台灣總部開箱：「鬼滅、巨人」滿滿動畫特色空間、揭動畫代理之秘辛

屏東版超商浩克利剪刺傷店員頭部　殺人未遂聲押獲准

笑談「甜瓜」退役　詹皇：影片我拍的欸

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

生活熱門新聞

瑪娃成今年首強颱！預估4條路線甩尾

即／大雷雨國家警報　豪雨擴13縣市

今降13℃！17縣市豪大雨　瑪娃「明開始轉彎」上看強颱

3生肖6月「賺到出油」！財運+事業齊發

瑪娃估24小時後轉強颱！周末90°北轉

馬陸大軍狂竄！　眾人驚「大地震前兆？」

5月底前衝突達顛峰　4星座14行業要注意

「闖民宿打飛機」遭起底是醫生！新郎急關版　網幫高調

即／大雨亂航班！飛機降落5次旅客狂吐

今越晚雨越大！2條件助瑪娃成強颱

即／大雷雨狂灌　桃竹深夜發淹水警報

水彈最強時刻！大雨紅爆警戒熱區曝

快訊／桃園深夜雷雨驚見「巨大漩渦」　機車全倒電桿斷

即／雷電移入　升級豪雨警報9縣市

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃成今年首強颱！預估4條路線甩尾

快訊／急尋2張1-2月千萬發票得主！　最低「竹科台積電超商」花90元

「台灣第一媽媽包」創辦人爆坑殺7千萬　竟還高調炫富

「最美博士」睡人夫告媒體結果出爐

超商浩克被K到濺血　警「打完人拍照」視角曝光

保時捷莫名停路中！警急破窗救人一看傻眼

即／大雷雨國家警報　豪雨擴13縣市

5億高中生「生母」還原愛子死前2小時內幕　配偶父子照曝光

今降13℃！17縣市豪大雨　瑪娃「明開始轉彎」上看強颱

吸毒男砍殺7旬嬤　無情推下水泥井棄屍

一躺下就睡死是警訊！7題秒測「有沒有睡眠債」

Netflix 史上最慘新片！評價「只有1分」

3生肖6月「賺到出油」！財運+事業齊發

不只5億！知情者爆高中生「獲贈12億土地」

瑪娃估24小時後轉強颱！周末90°北轉

更多

最夯影音

更多
瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃

瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃
屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面