洩漏基金標的「提前當沖」賺55萬　前元大基金經理人起訴

▲前元大投信多多基金資深經理人吳積霖涉特別背信罪遭起訴 。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

前元大投信多多基金的經理人吳積霖，涉嫌在2019年間，多次利用業務上知悉的基金買賣標的，透過自己擔任負責人的「薛丁格的貓」公司帳戶，在當天或前1天先進場買股，等多多基金買進上漲後再拋出，1個多月獲利達55萬3000元，還害元大投信被金管會開罰60萬元，台北地檢署23日依《證券投資信託及顧問法》特別背信罪嫌起訴吳及合作友人葉鋆宣。

根據金管會裁處書指出，金管會2020年間針對元大投信進行業務檢查時，發現元大多多基金資深經理人吳積霖2019年7月至11月期間，多次與關係戶「薛丁格的貓網絡公司」在同日買賣相同股票，吳男後續坦承曾與「薛丁格的貓」公司討論股票投資事宜，可能因此提及產業龍頭個股訊息，造成投資消息洩漏。

▲同案被告葉鋆宣當初被檢調約談後以8萬元交保。（資料照／記者劉昌松攝）

檢方追查後，懷疑吳男違背公司賦予的職務責任，因職務關係取得元大內部的個股分析報告，得知相關偷資訊息後，與葉鋆宣討論擇定標的，再以「薛丁格的貓」公司帳戶下單交易，賺取不法利益，不過考量吳、葉2人都已經自白犯罪，並已繳交全部犯罪所得，檢察官起訴的同時，也請法院審酌給予緩刑免坐牢的機會。