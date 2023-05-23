「最美博士」被爆睡人夫還傳裸照　告媒體誹謗結果出爐...GG了

▲許藍方控告媒體爆料不實涉嫌加重誹謗，結果檢察官處分不起訴。（資料照／翻攝自Instagram／drgraciehsu）

記者劉昌松／台北報導

「最美性學博士」許藍方2021年被爆料「睡人夫」、「傳送裸身性感照給對方」、「高調示愛」，許藍方為此被法院判決賠償正宮劉友臻50萬元，許藍方反而控告報導媒體的負責人和記者等4人加重誹謗。檢察官查出，記者有向劉女查證，並非憑空捏造，且許藍方是擁有百萬粉絲的公眾人物，屬於對可受公評之事適當評論，不構成誹謗，23日將4名被告處分不起訴。

許藍方提告指出，《鏡週刊》社長裴瑋、總編輯廖志成，編輯陳俊凱和記者李育材，先後在2021年8月10日，報導「許藍方睡人夫私訊養眼照還同上摩鐵」，「『今天一直濕濕』性學專家稱讚她自曝高潮不斷」，8月11日再爆「正宮美女醫師批她說謊，夫妻871字聲明捍衛真相」，12月26日再爆許藍方「傳了多張裸身自拍及穿著性感睡衣、露出乳溝的照片」等內容，都足以損害她的名譽。

檢察官調查，許藍方的臉書粉絲團有104萬粉絲，堪稱是知名公眾人物，相關嚴刑屬於和公眾利益有密切關係的事物，且正宮劉友臻在偵查時供稱，有關夫妻聲明的相關報導，是她和丈夫康鈞尉討論交換意見後，由康鈞尉撰寫發給《鏡週刊》。

且劉友臻有把許藍方和康鈞尉的LINE對話內容截圖給記者看過，只是她沒有提到「傳送裸身性感照」，不過檢察官認為，這足以顯示，2名記者在撰稿前，已經合理查證，且報導內容主軸是在許藍方是否介入他人婚姻，是否符合大眾對公眾人物的標準，不能僅以許藍方沒有傳送裸照一事，就說記者加重誹謗。

至於社長和總編輯在公司內分層負責，對各部門業務的實際作業未必全然知情或參與，無證據顯示社長和總編輯有參與這幾篇報導的撰稿採訪與編審，因此將4人全不處分不起訴。

此外，而許藍方指控《鏡週刊》報導不實，遭對方反控並求償10萬元部分，一審判《鏡週刊》敗訴許藍方免賠，現正上訴二審中。