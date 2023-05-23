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倒債7千萬爽炫富！　「台灣第一媽媽包」創辦人回應了

喜舖不僅在全台有多家直營店，海外也有經銷門市，銷售成績亮眼。

▲喜舖不僅在全台有多家直營店，海外也有經銷門市，銷售成績亮眼。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

另一名銀行人員Ｂ先生告訴本刊，他們向法院聲請查封豪宅時，才知道去年12月已有另家銀行先聲請查封，懷疑周品妤、張家禎早就知道房子會被查封法拍，才找人頭預簽10年租約，讓房子無法點交，除此之外，周、張還把喜福的商標改成同音的璽福，轉讓給其他公司，根本是為了躲債而脫產。

Ｂ先生說，周品妤對外雖然仍宣稱是品牌主理人，但她卻告訴債權人，自己是義務幫忙、沒領薪水，且品牌商品屬於新公司，債權人一毛錢都扣不到。諷刺的是，周品妤夫妻明明積欠鉅款，卻常在臉書上傳他們出國旅遊、吃大餐、豪奢露營的照片，夫妻倆近期更換屋到5房豪宅，還秀出偌大客廳、豪華廚房的照片，他們的一雙兒女，念的也都是私立貴族學校，讓粉絲羨慕不已。

親近周品妤的Ｃ小姐則透露，周從去年中開始，就在朋友圈借錢，金額從幾萬元到十幾萬元不等，當時大家就懷疑她的財務出狀況，原本與她交好的母嬰界知名網紅，也都選擇跟她切割、不再同框，就怕被牽連。Ｃ小姐說，喜舖全盛時期，周常搭商務艙出國參展，還堅持廠辦都要設籍在台北市，就是為了營造品牌的美好形象。

投訴人對周品妤（圖）夫妻擺爛欠款，還上傳出國旅遊照片炫富相當不滿。（翻攝粉紅人妻CPU臉書）

▲投訴人對周品妤（圖）夫妻擺爛欠款，還上傳出國旅遊照片炫富相當不滿。

「但後期喜舖財務狀況不佳，連員工的年終獎金都發不出來，不過，她對外還是說喜舖整體營業額破億元，業績不減反增。」Ｃ小姐說，周品妤之前經常去算命，還會請老師看風水，也常到廟裡，沒想到去年5月，她突然受洗，搖身一變成了基督教徒，當時周品妤的友人都覺得很突兀，大家猜測她可能想在教會找金主，果然不久之後，就有公司願意接手。

更諷刺的是，去年8月間，周品妤還舉辦付費講座，暢談「顧客召喚術」，回溯當時，她已債務纏身，卻仍光鮮亮麗、高調授課、臉書炫富，對此，Ｂ先生氣憤地說：「周的行徑令人傻眼，只能說銀行核貸評估錯誤，沒評估到人性！」

針對相關指控，周品妤回應表示，疫情期間經營困難，為維持公司和經營品牌，急迫無奈之下，「誤借」高額利息的款項，無力負擔，房子也都抵押出去，她為保護消費者權益，才選擇將品牌商標使用權轉讓過去有合作過、可信任的合作夥伴。

周品妤指出，房產一直都有在出租，「一次預收租金是正常續約的情形」，而預收的租金都用以支付高額的利息和員工的薪水；她說，房子已全額抵押，也被查封和拍賣，將會協助債權人處理租約問題，希望將房屋售出後償還債款。

對於倒債脫產的指控，她則稱，從去年底公司發生狀況至今，持續都有在面對債務負責處理中；而關於炫富爭議，她則回應，出國是為現任職公司出公差，房子則是租的，臉書露出的內容則大多皆為合作廣告交換，是廠商合作之間的關係。

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【喜舖騙倒眾銀行】欠債逾7千萬卻高調炫富　台灣第一媽媽包創辦人爆坑殺銀行
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