「火冒4.05丈」布條諷原住民生加分制度　台大學生會道歉

▲台大學生會舉辦「言論自由月」活動，其中「火冒4.05丈」布條引發原住民學生不滿。（圖／台大學生會提供）

記者楊惠琪／台北報導

台大再爆歧視爭議！台大學生會日前舉辦為期一個月的「言論自由月」活動，讓學生可以自由在校園內掛布條表達意見，卻出現寫著「火冒4.05丈」的布條，因暗諷原住民族學生加分 1.35 倍，引發校內原住民學生不滿。台大學生會今（22日）公開道歉，坦言沒有妥善處理「仇恨言論」，對所有受到傷害的人鄭重道歉。

台大學生會今在臉書粉專「臺大學生會 NTUSA」發表「言論自由月」公開道歉聲明，坦言沒有明訂活動對於「仇恨言論」的認定標準，使得當爭議的布條出現時，在處理上產生歧見；而在事情發生當下，會長對意見溝通與資訊流通也有嚴重的疏失，導致活動對弱勢學生造成了學生會難以承接的巨大傷痛。學生會必須對所有受到傷害的人鄭重道歉，對不起。

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台大學生會表示，學生會在四月中開始，舉辦了為期一個月的言論自由月活動。活動初衷是藉由實體的校園空間，來促進校園內不同意見與想法的交流，卻造成了程度超乎預期的傷害。

台大學生會提出三項改善措施，包括將對自身的文化敏感度、族群敏感度深刻反省，將提出檢討報告，盤點活動設計疏失所造成的傷害及責任歸屬；將與學校討論校內制度與政策的推行，並將詢求校內原住民同學的意見，協助與學校共同為校內弱勢族群建立反歧視、建立族群友善的環境；將舉辦講座或其他形式的活動，以促進校園公共討論環境的社群準則被持續討論。

台大學生會指出，整個活動中最具有爭議的兩張布條，一張是針對原住民升學制度的漢人霸權發言、另一張則是希望倡議允許男同志捐血、貼著網路平台的相關討論與男男性行為意象的繪畫布條。

台大學生會說，有些同學認為「1.35」只是針對升學制度的指涉，但是在許多原住民同學被迫現身以捍衛自身價值的行動後，我們都應該要了解到，它不只是一個數字、指涉一個制度，而更是原住民同學在升學制度中，受到各種針對族群身份攻擊、質疑，甚至被詆毀經驗的過度簡化，它乘載著的已經是許多原住民同學難以負荷的傷痛。

至於倡議反對男男性行為捐血禁令的布條，台大學生會指出，登記布條的同學本意是希望透過菊花、鮮血和男男性行為的意象，及網路平台上對於捐血法規論戰的截圖，為更符合科學事實與比例原則的捐血規範做倡議。但學生會在布條四周，並沒有規劃讓同學做充分解釋解釋倡議理念的空間，反而造成許多同學反映該圖像勾起了男同志族群被與愛滋病不當聯結。坦言是學生會在活動設計上的缺陷造成了這些傷害，也使得創作同學承受許多誤會，承諾提出檢討報告。