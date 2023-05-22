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展雲董座吸金182億落跑！「蓬萊陵園」欠稅百萬　萬坪土地將拍賣

▲▼涉嫌行賄趙正宇的殯葬業者，展雲公司負責人鍾克信。（圖／記者黃彥傑攝）
▲展雲董事長鍾克信因吸金案遭通緝。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者郭世賢、郭玗潔／宜蘭報導

展雲事業股份有限公司以投資墓園為由，從2012年到2021年吸金逾182億元，負責人鍾克信因遭追債被迫自首後落跑，遭到通緝。而展雲公司位於新北市金山區仰佛大道上「蓬萊陵園」萬坪土地，因欠繳逾百萬元地價稅，又將該萬坪土地信託登記予吳姓律師似欲規避執行，遭法務部行政執行署宜蘭分署查封拍賣。

▲▼展雲公司欠繳逾百萬元地價，它位於新北市金山區仰佛大道上「蓬萊陵園」萬坪土地遭拍賣。。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲展雲公司欠繳逾百萬元地價稅，它位於新北市金山區仰佛大道上「蓬萊陵園」萬坪土地遭拍賣。（圖／郭世賢翻攝，下同）

展雲公司以招攬民眾投資墓園為幌子，自2012年起陸續向投資人收取超過182億資金，公司的相關經理人因違反銀行法案件，於今年2月間已遭檢察官起訴，惟鍾姓負責人已逃之夭夭，遭檢方通緝。

該公司於新北市金山區仰佛大道上「蓬萊陵園」擁有逾5萬坪殯葬土地，佔地廣大。其中近萬坪信託給吳姓律師管理的土地，因欠繳地價稅逾百萬元，移送宜蘭分署執行。

▲▼展雲公司欠繳逾百萬元地價，它位於新北市金山區仰佛大道上「蓬萊陵園」萬坪土地遭拍賣。。（圖／記者郭世賢翻攝）

宜蘭分署通知受託人處理欠稅事宜，受託人表示，展雲公司因營運資金問題已停業，因負責人已聯絡不上，就受託土地進行拍賣以清償欠款沒有意見。

宜蘭分署執行人員於今年5月間已完成現場查封程序，並經估價公司評估該近萬坪土地市價約38億元，負責人如仍不出面繳納欠稅，預計將於今年7月間進行拍賣，以拍賣價金抵償欠稅，已確保國家債權之實現。

宜蘭分署呼籲，民眾收到欠稅繳款通知書後，務必於期限內自行繳納，切勿置之不理，以免衍生滯納金及遭移送執行。如因經濟困難確有無法一次清償情事，亦應聯繫執行分署辦理分期事宜，以免遭扣薪、扣存，甚至執行動產、不動產，得不償失。

▲▼展雲公司欠繳逾百萬元地價，它位於新北市金山區仰佛大道上「蓬萊陵園」萬坪土地遭拍賣。。（圖／記者郭世賢翻攝）

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