水果攤老闆不在！30箱香蕉「被消失」...連紙箱也搶光

▲員工打混睡覺去，無人看管的水果攤，被路過民眾全數搜刮一空。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

老闆請員工的目的，除了幫自己打工賺錢外，另外當然也有幫忙看顧貨品的含意。而大陸浙江近日有個水果攤老闆就所託非人，雇傭了2個員工幫忙看管水果攤，結果這2人卻趁著老闆不在時打混睡覺，結果導致水果攤上30箱香蕉被旁人全部拿走。

根據《搜狐千里眼》報導指出，一名網友看到許多人圍在一處水果攤旁，該名網友原本還以為是這個水果攤生意太過火爆，所以才吸引這麼多人，就拿出手機拍攝。

沒想到，拍攝一段時間後，該名網友才注意到「根本沒有老闆」。而這些聚集在水果攤的民眾也沒停下自己的腳步，就在攤位上大肆搜刮，網友也注意到好多整箱整箱的香蕉，就這樣被路人給直接搬走。

後來網友遇到水果攤的老闆，老闆才解釋說，自己去趕廟會了，事前就雇傭了2個年輕人來攤位照顧生意，沒想到這2人竟然跑去開房間睡覺，完全不管攤位的生意。而無人看管的攤位，就這樣被許多貪小便宜的民眾搜刮一空，就連裝有水果的紙箱也全數被人拿走。（點此觀看影片）

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