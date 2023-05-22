水電工遭鐵釘「貫入腦袋」重創！搶救11天身亡

▲何姓水電工因為操作失誤，導致射釘槍的釘子貫入腦袋，搶救無效身亡。（圖／達志影像／示意圖）



記者柯振中／綜合報導

河南鄭州日前發生恐怖公安意外，30歲的何姓男子在一處工地擔任水電工，施工期間因為操作失誤，導致射釘槍的釘子打進腦袋，搶救後傷重不治。對此，公司負責人表示，是因為操作失誤才發生這種意外，會拿出誠意與家屬調解。

綜合陸媒報導，何男透過中間人的介紹，在鄭州的「雀之巢」裝飾工程公司工作，擔任水電工的職務，不過8日在案場裡面工作時，疑似因為射釘槍操作失誤，導致釘子射進腦袋裡面，痛得他當場叫了一聲。

同事發現狀況後，立刻打電話聯繫救護車，何男也被送到醫院搶救，不過，因為釘子有5公分長、也有一定的粗度，加上動能強勁，插入了何男的腦部深處，導致他出現了開放性顱腦損傷、腦內血腫、開放、粉碎性顱骨骨折、顱內積氣等症狀。

▲何姓水電工工作意外重創，搶救11天不治身亡。（圖／翻攝微博）



由於傷勢太過嚴重，何男在醫院內與死神拔河11天，5月19日傷重不治身亡，留下了年僅4歲的女兒。對此，工地負責人表示，這起事件發生的原因，主要是操作失誤，因為案場內提供的機具相當安全，射釘槍要感受到壓力才會發射，也有發放頭盔給予工人配戴，是個人因素才導致意外發生。

警方調查過後，排除了他殺嫌疑，不過為何釘子會射進腦部，原因還要釐清。目前勞資雙方已進行調解，不過首次談話沒有達成共識，工地負責人已邀請再次對談，希望能得出滿意的結果。