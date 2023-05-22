根本就是在喝雞湯！口感超醇的熬雞精讓網友們愛了愛了　大容量超高CP值限時下殺每盒再折＄600

▲大成醇粹雞精，100ml大容量給消費者營養大滿足。（圖／記者周宸亘攝，下同）



消費中心／綜合報導

全球解封後工作與生活快速回歸正軌，不僅工作滿檔，各種聚會、出遊行程也不斷更新。在特別忙碌的時候，更需重視日常保養，「雞精」營養價值高，一直以來都被譽為全齡保養聖品，是居家常備品項。

▲飲用熬雞精風潮盛行多年，便利性高、營養價值高，成為家庭常備補充品。

近年風行的「滴雞精」、「熬雞精」，小小一包、方便飲用，讓許多人轉而投向其懷抱。有營養師曾盤點雞精好處，雞精可說是濃縮版的雞湯，富含小分子的優質蛋白質、膠原蛋白及支鏈胺基酸等多樣營養素，能幫助增強體力、營養補給，對忙碌的上班族、需要補充營養的孕婦媽媽、身體機能老化更注重保健的銀髮族、需要體力跟清晰頭腦的學齡孩童、講求快速補足養份讓身體恢復元氣的術後補給需求等，每天一包補充所需營養超easy。

挑選滴雞精、熬雞精產品時，考量的不外乎是「原物料」、「製程」、「檢驗證明」、「品牌信任度」，大成擁有專業雞隻飼養技術，飼養過程配有專業營養師為雞隻調配專屬飼料、五星級管家貼身照顧，大成醇粹雞精更特別挑選52週以上熟齡母雞全雞萃取，再以超過15年以上雞精製造技術，去除油脂、只保留人體所需的營養成分，獨家職人工法讓全雞精華完整釋放、不含任何添加物，讓雞精好喝到就像在喝雞湯，征服挑嘴的消費者！

▲大成醇粹雞精挑選52週以上熟齡母雞萃取全雞精華，並以超過15年以上雞精製造技術，讓雞精好喝到就像在喝雞湯。



全程36道品檢把關，並採用四層不透光鋁箔袋、保留滴滴雞隻精華與鮮度，材質更經TAF認證實驗室檢驗，符合食品器具衛生包裝標準，且塑化劑未檢出，就是要讓消費者喝到最安心的營養。

▼大成醇粹雞精從雞隻飼養到雞精製程皆有36道食安把關，不含任何添加物，讓消費者喝到最安心的營養

▲大成醇粹雞精只在Costco線上賣場獨賣，5/22～6/1Costco再祭出限時折扣。

大成醇粹雞精看準消費者需求，霸氣推出100ml大容量，每100ml最高含有882.25mg支鏈胺基酸，0脂肪、0膽固醇，並含有豐富蛋白質，一包就能補好補滿。覆熱方式更是簡單，只要取出一包雞精，不必開封，將鋁箔袋放入約500cc馬克杯中，直接沖入熱水、等待五分鐘，即可撕開包裝倒入杯中飲用；也可以剪開鋁箔袋、取出結凍滴雞精，以電鍋蒸5～10分鐘即可飲用。

大成醇粹雞精只在Costco線上購物獨家販售！Costco他牌滴雞精售價與規格大致為68ml*30入$3,999、65ml*16入$1,629，但大成醇粹雞精則為100ml*30入$2,949，平均每ml單價不到1元，超狂C/P值成為好市多會員必買品項，只要看到有貨就會放進購物車，而5/22～6/1Costco再祭出限時折扣，大成醇粹雞精30入每盒只要$2,349，直接現省$600，超划算的價格早已引起雞精愛好者蠢蠢欲動，就是要盯著折扣開跑手刀下單，既然看到優惠訊息，那就別錯過大成醇粹雞精的純粹好滋味。

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