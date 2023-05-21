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飛龍瀑布溯溪3人仍失聯！她是台大溪降好手　親友湧臉書求平安

▲▼ 屏東霧台鄉飛龍瀑布20日下午10人溯溪團遇上山洪暴發，其中1名陳姓失聯女子的臉書。（圖／翻攝自臉書）

▲失聯者陳姓女子為溪降好手。（圖／翻攝自臉書）

記者陳崑福、黃資真／屏東報導

屏東霧台鄉飛龍瀑布20日下午10人溯溪團遇上山洪暴發，今(21)日救難隊成功將受困在峭壁的5人救出，另有2人身亡、3人失聯中，其中1名失聯者為陳姓女子，親友們得知此事紛紛到臉書上留言，祈求她平安歸來。

陳女台大森林系畢業，同時也是台大登山社的成員之一，在她的個人臉書上，能看到時常與山友們團練溪降，十分享受挑戰自我。

如今傳出陳女失聯消息，親友們得知後紛紛在她的臉書上留言「加油！平安歸來」、「妳的幫助已經在路上，要加油撐下去喔」、「你本身很強，而這次台灣最強的溪流搜救隊也剛好在那裡，很多也是你的熟人，希望一切平安啊！」，期盼她平安歸來。

▲▼屏東霧台飛龍瀑布溯溪山難，傳5死5受困。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲搜救隊順利將受困5人全數救出。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

據悉，10人皆有溪降、攀岩等豐富經驗，並由中搜教官領隊前往飛龍瀑布進行溯溪活動，一行人19日晚間入住綠色海洋山莊，隔日早上約5時前往瀑布溯溪，20日卻傳出因溪水暴漲，5人緊急爬上峭壁待援、1人吊掛山壁、4人失聯，警消獲報後緊急將待救5人救出，但吊掛山壁的彭姓女子明顯死亡，並尋獲失聯者中1人遺體。

▲▼陳女親友們在她的個人臉書貼文祈禱。

▲▼ 屏東霧台鄉飛龍瀑布20日下午10人溯溪團遇上山洪暴發，其中1名陳姓失聯女子的臉書。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼ 屏東霧台鄉飛龍瀑布20日下午10人溯溪團遇上山洪暴發，其中1名陳姓失聯女子的臉書。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼ 屏東霧台鄉飛龍瀑布20日下午10人溯溪團遇上山洪暴發，其中1名陳姓失聯女子的臉書。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼ 屏東霧台鄉飛龍瀑布20日下午10人溯溪團遇上山洪暴發，其中1名陳姓失聯女子的臉書。（圖／記者陳崑福翻攝）

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