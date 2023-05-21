浙江罰「聚眾淫亂」　竟公開男同志姓名「強制出櫃」

▲浙江省通報「參與聚眾淫亂案件」，公開了涉案男同志的姓名。（示意圖／達志影像）



記者蔡紹堅／綜合報導

浙江省政務服務網近日通報了多起「參與聚眾淫亂案件」，並公開了案件中6名被處罰男同性戀者的完整姓名。此舉受到了許多中國大陸網友的質疑，認為官方等於是強制替這些男同性戀者「出櫃」，涉及侵犯他人隱私。

浙江省政務服務網公布的「行政處罰決定書」中指出，5月14日晚間至隔日凌晨，有6人在杭州某房屋內，參加了由他人組織、召集的聚會，進行「口交」「肛交」等淫亂活動，處行政拘留13日，並處罰500元人民幣（約2200元新台幣）。

「行政處罰決定書」還寫出了被處罰人的完整姓名，進行的活動內容（口交、肛交），以及使用的物品（某某劑、某某油、某某套、某某環）。

事件很快在網路上引起大量討論，許多網友都認為官方此舉已涉及侵犯隱私，等於是強制替這些被處罰的男同性戀者們「出櫃」了，「一堆重案都不公布姓名了，罰幾百元就把姓名全寫出來？」「更嚴重的案件都只出姓氏了，這種小事情你把全名寫出來？」

另外，根據《紅星新聞》報導，北京市中聞（西安）律師事務所譚敏濤律師認為，同性戀屬於個人隱私範疇，在公布的違法資訊中，執法機關直接將違法行為人的男同性戀群體聚會訊息予以公示，有侵犯他人隱私的嫌疑。

微信公眾號《行政處罰那些事》的主理人魯宏博律師也說，公示內容已涉嫌違反《公安機關執法公開規定》第十四條，第十五條第（三）（四）項，「該規定第十四條要求，向社會公開法律文書，應當對文書中載明的自然人姓名作隱名處理，保留姓氏，名字以『某』替代。」