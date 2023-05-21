　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

霧台山區1天累積雨量152毫米　周春米籲梅雨汛期季節避免登山

▲屏東縣長周春米到霧台佳暮村前進指揮所關心 。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東縣長周春米到霧台佳暮村前進指揮所關心 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣霧台鄉飛龍瀑布5月20日下午傳出意外，10人溪降團隊有4人疑遭山洪沖走，1人懸掛在山壁上，另有5人受困，屏東縣消防局全力動員搶救，周春米縣長21日一早趕到設在佳暮村前進指揮所坐鎮關心，經空勤隊支援直昇機，上午成功吊掛救出3男2女受困者。

周春米縣長表示，北部民眾利用假日來霧台，利用天然地形做溪降的休閒運動，卻因為遇到山區大雨發生意外，令人遺憾、難過，強調縣府一定會持續搜索救援到最後一刻，希望把受困民眾都救出。

她表示，參與溪降這種危險性較高，混合溯溪、攀岩活動休閒活動的民眾，一定要有專業領隊帶領、評估自身體力、並注意天候因素才出發，才能降低風險，像昨天霧台山區1天累積雨量就達152毫米，雨勢驚人，也呼籲民眾盡量不要在梅雨或汛期期間從事登山活動，以避免撼事發生。

屏東縣消防局於20日接獲通報第一時間，立刻出動救難隊伍援救，20日晚間持續到夜間11時，因山區危險暫時撤回前進指揮所，21日清晨5:30再出發，並出動空拍機掌握5名受困者位置，空勤隊直升機從台東出發，7:42抵達現場，8:19先成功吊掛救援1名男性受困者，送往台東救治。因直昇機油料不足，轉往豐年機場加油後，再度起飛，10:30抵達霧台二度救援，再成功救出2男2女受困者，送往台東。

另4名失聯隊員，救難人員持續往下游搜尋中；懸掛在山壁的受困者，則因救援難度高，屏東縣消防局也特別商請台灣溪降協會7名專業教練協助全力救援，希望能救出。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
不只烏克蘭！瓦格納在這國「大屠殺」狂殺500人　性侵凌虐平民
金鐘主持「裸身戰小三床照」外洩！　他罵：獎怎麼拿的
爬山遇「8腳怪蟲」猛吸血24hrs！到死不鬆口　醫：千萬別用
快訊／快來對答案！　國中會考五科解答出爐
快訊／失控抽打超商浩克12下　警遭依傷害罪函送
快訊／選會長政見涉性別歧視！　台大2候選人慘了
快訊／超商浩克女友認了　「已經放生」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中男13樓墜落亡！現場留手機無遺書　死因待釐清

老爸的BMW毀了！23歲無照男酒駕撞分隔島…右前輪噴飛

被制伏仍喊「殺了你們」！警失控怒抽浩克12下　遭依傷害罪函送

冠軍調酒師走歹路！網路賣熱門相機詐騙　狠撈近百萬下場慘

不爽阿北迴轉不當！男朝他「揮拳巴頭」　褲子一鬆露出屁股蛋　

警爆打超商浩克　退休警：跟流氓一樣！還可領薪水好棒棒

霧台山區1天累積雨量152毫米　周春米籲梅雨汛期季節避免登山

快訊／飛龍瀑布確定2死！空拍機下游發現1遺體　警消出動搜索中

趁女友熟睡「走後門」挨告　單親爸噴140萬換免囚

轎車闖平交道卡遮斷桿前！列車緊急減速駛過　警：罰款吊照

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

5億高中男證婚人還原現場　嬤目睹公媳亂倫母丟國籍

水泥工月薪8萬遭酸民攻擊　他指50公斤麻袋：你來搬看看

李翊君演唱會「台下坐大咖巨星」　驚喜獻唱JJ《曹操》：什麼歌我都會XD

超商浩克攻擊警方（原始畫面）

（無標）桃園浩克被警方毆打12下

「真人浩克」怒吼大鬧超商　狠砸物品還毆2警被壓制！

「挖呀挖」改編看尪手機版　跟妹聊天、偷嗆妻被抓包

動力火車顏志琳翻唱NewJeans《Ditto》　韓文也通..網友聽跪：歌手天花板

台中男13樓墜落亡！現場留手機無遺書　死因待釐清

老爸的BMW毀了！23歲無照男酒駕撞分隔島…右前輪噴飛

被制伏仍喊「殺了你們」！警失控怒抽浩克12下　遭依傷害罪函送

冠軍調酒師走歹路！網路賣熱門相機詐騙　狠撈近百萬下場慘

不爽阿北迴轉不當！男朝他「揮拳巴頭」　褲子一鬆露出屁股蛋　

警爆打超商浩克　退休警：跟流氓一樣！還可領薪水好棒棒

霧台山區1天累積雨量152毫米　周春米籲梅雨汛期季節避免登山

快訊／飛龍瀑布確定2死！空拍機下游發現1遺體　警消出動搜索中

趁女友熟睡「走後門」挨告　單親爸噴140萬換免囚

轎車闖平交道卡遮斷桿前！列車緊急減速駛過　警：罰款吊照

中國檢測工具侵台「台灣基因資訊恐外洩」　衛福部曝調查結果！

國民黨中和立委初選結果出爐　張智倫捲土重來擊敗游輝冗

宜蘭平日人變多了！他一驚「有投資潛力」　內行見1關鍵搖頭

金門隱藏版高品質餐廳不能錯過　來離島也要好好犒賞自己

傳言台啤「解體」？哈孝遠：不可能的事

找「清潔工代打」幫忙截肢！病患手術中怕爆　德外科醫遭解雇

警抽打超商浩克惹議　鄭運鵬：合法武力只要失控「受害都是國人」

湖人陷入絕對劣勢　主帥談失利：我們還有希望

金鐘主持「裸身戰小三床照」外洩！他怒罵：獎怎拿的　工作歸零靠正宮養

台中男13樓墜落亡！現場留手機無遺書　死因待釐清

小寶寶被自己的放屁聲嚇呆！ 媽媽笑歪：消化很順暢喔XD

社會熱門新聞

即／警打超商浩克　遭記過2次

「超商浩克」遭打滿臉血　爆執法過當

呂秋遠批中壢警暴徒　影片拍攝者還原真相

超商浩克道歉了！上銬狂喊對不起

快訊／「超商浩克」5萬交保！

即／屏東飛龍瀑布山難　傳5人溺斃

高中生結婚2小時墜亡！丈夫說話了

警連抽「超商浩克」12下遭記過　署長臉書遭灌爆

超商浩克事件「他最奴」　律師：會紅到國外吧

高大成出手！要替「5億高中生」驗屍

飛龍瀑布山難傳5亡5受困！　最新搜救進度曝

「真人浩克」傷警！金牌健美選手

呂秋遠批員警打爆「超商浩克」：只是另一個暴徒

超商浩克遭警打　律師：這是私刑

更多熱門

相關新聞

快訊／飛龍瀑布確定2死！空拍機下游發現1遺體

快訊／飛龍瀑布確定2死！空拍機下游發現1遺體

屏東縣霧台鄉飛龍瀑布昨(20日)下午近5時傳出山難事故，一行10人溯溪時遇上山洪暴發，其中5人當場被沖走，另5人一度受困峭壁上待援，今上午警消出動直升機，5人均平安獲救。稍早搜救隊員持續搜索遭沖走的5名成員，發現其中1人懸掛於峭壁上，明顯死經死亡；上午9時22分許，搜救員以空拍機於「飛龍瀑布」下游河谷中發現一具罹難者遺體，目前已循陸路前往搜救，這起事故已確定2人死亡、其餘3人仍下落不明。

快訊／飛龍瀑布溯溪遇難！5人困峭壁全數救出

快訊／飛龍瀑布溯溪遇難！5人困峭壁全數救出

飛龍瀑布山難5死5受困　直升機成功吊掛1人

飛龍瀑布山難5死5受困　直升機成功吊掛1人

飛龍瀑布舊稱「人頭瀑布」！　七連瀑極端險境曝

飛龍瀑布舊稱「人頭瀑布」！　七連瀑極端險境曝

飛龍瀑布山難傳5亡5受困！　最新搜救進度曝

飛龍瀑布山難傳5亡5受困！　最新搜救進度曝

關鍵字：

霧台飛龍瀑布失聯山難縣長周春米屏東

讀者迴響

熱門新聞

即／警打超商浩克　遭記過2次

疑求婚被拒鬧超商！浩克女友認「已經放生了」

「超商浩克」遭打滿臉血　爆執法過當

呂秋遠批中壢警暴徒　影片拍攝者還原真相

李翊君瞄到「台下坐超級巨星」嚇傻：有史以來最大牌

桃園「這所大學」學生沒畢業就被業界搶光！

超商浩克道歉了！上銬狂喊對不起

浩克鬧超商「主因疑似情傷」！求婚3年女友被拒

快訊／「超商浩克」5萬交保！

台灣選手披五星旗　體育署回應了

即／屏東飛龍瀑布山難　傳5人溺斃

高中生結婚2小時墜亡！丈夫說話了

台灣跆拳道選手奪銅　舉五星旗領獎

警連抽「超商浩克」12下遭記過　署長臉書遭灌爆

網紅直播PK「狂灌白酒」　隔天住處身亡

更多

最夯影音

更多
揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控
超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

5億高中男證婚人還原現場　嬤目睹公媳亂倫母丟國籍

5億高中男證婚人還原現場　嬤目睹公媳亂倫母丟國籍

水泥工月薪8萬遭酸民攻擊　他指50公斤麻袋：你來搬看看

水泥工月薪8萬遭酸民攻擊　他指50公斤麻袋：你來搬看看

李翊君演唱會「台下坐大咖巨星」　驚喜獻唱JJ《曹操》：什麼歌我都會XD

李翊君演唱會「台下坐大咖巨星」　驚喜獻唱JJ《曹操》：什麼歌我都會XD

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面