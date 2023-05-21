霧台山區1天累積雨量152毫米　周春米籲梅雨汛期季節避免登山

▲屏東縣長周春米到霧台佳暮村前進指揮所關心 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣霧台鄉飛龍瀑布5月20日下午傳出意外，10人溪降團隊有4人疑遭山洪沖走，1人懸掛在山壁上，另有5人受困，屏東縣消防局全力動員搶救，周春米縣長21日一早趕到設在佳暮村前進指揮所坐鎮關心，經空勤隊支援直昇機，上午成功吊掛救出3男2女受困者。

周春米縣長表示，北部民眾利用假日來霧台，利用天然地形做溪降的休閒運動，卻因為遇到山區大雨發生意外，令人遺憾、難過，強調縣府一定會持續搜索救援到最後一刻，希望把受困民眾都救出。

她表示，參與溪降這種危險性較高，混合溯溪、攀岩活動休閒活動的民眾，一定要有專業領隊帶領、評估自身體力、並注意天候因素才出發，才能降低風險，像昨天霧台山區1天累積雨量就達152毫米，雨勢驚人，也呼籲民眾盡量不要在梅雨或汛期期間從事登山活動，以避免撼事發生。

屏東縣消防局於20日接獲通報第一時間，立刻出動救難隊伍援救，20日晚間持續到夜間11時，因山區危險暫時撤回前進指揮所，21日清晨5:30再出發，並出動空拍機掌握5名受困者位置，空勤隊直升機從台東出發，7:42抵達現場，8:19先成功吊掛救援1名男性受困者，送往台東救治。因直昇機油料不足，轉往豐年機場加油後，再度起飛，10:30抵達霧台二度救援，再成功救出2男2女受困者，送往台東。

另4名失聯隊員，救難人員持續往下游搜尋中；懸掛在山壁的受困者，則因救援難度高，屏東縣消防局也特別商請台灣溪降協會7名專業教練協助全力救援，希望能救出。