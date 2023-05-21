桃園猴痘疫苗醫院增為7家　有高風險性行為者儘快接種

▲桃園猴痘疫苗醫院增為7家，市府衛生局籲曝險後接種猴痘疫苗。（圖／衛生局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

國內猴痘疫情進入高原期，桃園市至20日累計19例本土猴痘確定病例，確診民眾大多有高風險性行為，桃園市政府衛生局呼籲，年滿18歲自評近6個月有高風險性行為之民眾，儘快向桃園市7家指定醫院預約接種猴痘疫苗，保護自身健康。

另外，如果第一劑猴痘疫苗接種已逾28天以上的民眾，亦可儘早預約接種第二劑猴痘疫苗，完整接種2劑猴痘疫苗的保護力將近9成，同時也要避免與陌生人親密接觸或發生未保護性行為。

衛生局21日表示，桃園市目前有7家醫院，除目前已提供猴痘疫苗接種的衛生福利部桃園醫院、衛生福利部桃園醫院新屋分院、龍潭敏盛醫院、天成醫療社團法人天晟醫院及長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院外，新增聯新國際醫院、經國敏盛醫院也分別於5月19日、5月22日加入接種服務之醫院。

衛生局同時提醒民眾接種第2劑猴痘疫苗時，請攜帶預防接種紀錄卡（小黃卡），提供醫療院所人員確認2劑疫苗的時間間隔，目前已無需至衛生福利部疾病管制署網站進行猴痘(Mpox)疫苗接種意願登記，可直接至合作醫療院所網站預約接種。

衛生局提醒，猴痘傳染途徑主要是由呼吸道分泌物、損傷皮膚和黏膜等接觸傳染，飛沫傳染通常是長時間面對面接觸，民眾做好防護措施如避免出入可能與不特定人士密切接觸之社交活動或發生未保護性行為、減少性伴侶數，降低感染的機率。另外，民眾若接獲衛生單位疫調通知曾與確診個案接觸，也請配合相關防疫措施，共同避免疫情散布。