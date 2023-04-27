新冠疫情造成常規疫苗延遲接種　南投縣衛生局籲家長儘早帶孩子施打

▲南投縣衛生局提醒家長在「世界免疫週」記得帶孩子前往接種常規疫苗。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

新冠肺炎將於下周一（5月1日）起正式降級、中央疫情指揮中心今天也宣布解散，但本周（每年4月最後一周）卻是世界衛生組織訂定的「世界免疫週」；南投縣衛生局指出，受新冠疫情影響，兒童確診或部分家長為避免幼兒染疫延，造成常規疫苗延遲接種情形，依中央資料統計顯示，滿5歲至入國小前應接種的各項疫苗比起前一年都降低。

縣府衛生局長陳南松表示，目前公費提供接種的兒童常規疫苗共有9種、19劑次：分別為B型肝炎疫苗、五合一疫苗、13價結合型肺炎鏈球菌疫苗、卡介苗、水痘疫苗、麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）、日本腦炎疫苗、A型肝炎疫苗、四合一疫苗。

陳南松強調，常規疫苗接種可及早提供學齡前的幼兒疫苗保護力，若家中幼兒尚未接種常規疫苗，請家長儘速攜幼童前往接種；相關接種時程表可至疾病管制署全球資訊網（https://reurl.cc/b7rzOo）查詢，或撥打各鄉鎮衛生所專線洽詢（https://reurl.cc/Dm24EO）、防疫專線049-2220904。

陳南松另提醒，新冠疫情趨緩仍不可輕忽，縣民若有咳嗽、發燒、呼吸困難等上呼吸道症狀，請儘速前往院所看診，勿當作一般感冒而延誤就醫時機，高感染風險族群更應做好個人防疫措施，包括最有效的接種新冠肺炎疫苗；全縣共82家合約院所仍持續提供COVID-19疫苗接種，民眾可攜帶小黃卡與健保卡前往預約接種，院所資訊可至衛生局網站查詢（https://reurl.cc/Y88b7x）。