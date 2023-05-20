餵獅子慘被啃食！　動物園老闆「遭活活咬死」屍塊四散

▲ 動物園內飼養的獅子。（圖／翻攝自Facebook／Ranč pri Žiline）

記者陳宛貞／綜合外電報導

斯洛伐克發生一起恐怖事件，一名男子經營私人動物園，飼養多達16頭大型貓科動物，日前親自餵食動物時卻不幸遭獅群活活咬死，屍塊四散在圍欄內，事後調查還發現他的野生動物繁殖許可證早已到期，當局正考慮對剩餘的獅子及老虎實施安樂死。

綜合《鏡報》等外媒，男子約瑟夫（Jozef）在斯洛伐克北部城鎮庫舒基新梅斯托（Kysucké Nové Mesto）經營小型動物園Ranč pri Žiline，飼養16頭大型貓科動物，16日餵食獅子時意外被咬死。警方獲報趕到後射殺一頭公獅和一頭母獅，並在圍欄內找到約瑟夫的各個身體部位。

據稱約瑟夫經常親自餵食動物，日利納地區（Zilina）警方發言人塞維奇柯娃（Zuzana Sefcikova）說明，當時獲報稱約瑟夫去餵食動物後一直沒有回來，派人員前往後發現一名男子的屍體，確切死因仍有待驗屍確定。緊急服務部門發言人科爾科娃（Alena Krcova）則表示，在現場發現人體部位屍塊。

當地媒體披露，約瑟夫先前取得繁殖野生動物許可證，但2019年到期後就沒有更新。當局現正考慮如何處理園內動物，農業部長說明，「一旦發生這種悲劇，動物的肉食本能可能反覆出現」，不排除全數安樂死。

事實上，約瑟夫開業數年來，多次與動保團體發生糾紛，2019年也曾發生女遊客將手伸進籠子內，觸摸老虎時受傷的事件，但他聲稱是員工擅自讓女遊客進入禁區，會透過內部管道解決問題，強調這頭老虎沒有攻擊性，老虎因此沒有被安樂死。