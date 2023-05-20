里長夫婦下跪陳情「張惠妹太震」　收恐嚇信：你家死人！犯人慘了

▲張惠妹小巨蛋演唱會。（圖／聲動娛樂）



記者崔子柔／綜合報導

天后張惠妹（阿妹）2015年因演唱會被設下「阿妹條款」後，去年時隔7年再度登上小巨蛋開唱，小巨蛋旁的中華里里長游吉興和妻子等人當時又前往台北市政府前靜坐抗議，里長太太還一度向副市長黃珊珊下跪陳情。里長夫妻當時收到恐嚇信，犯人林男依恐嚇罪遭判拘役55天，得易科罰金5萬5000元。

張惠妹去年在小巨蛋演唱會上，不斷出言提醒歌迷不要跳動，主辦方也在現場及演唱會文宣上大幅宣導「跳動禁止」，當時《ETtoday》記者直擊，現場工作人員只要發現有人在跳動，都會迅速制止，每天的振動值也都未超標。然而中華里里長游吉興和妻子去年4月9日仍認為受到影響，到台北市政府前靜坐抗議，里長太太還一度向副市長黃珊珊下跪陳情。

▲中華里里長太太丁宜庭到北市府下跪。（圖／讀者提供）



根據判決書內容，里長太太下跪當天18時，收到電子郵件寫道「X你娘，再有空繼續作秀喔，都不管你媽正在被野狗輪X」、 「二個無恥夫妻，你家今年一定會有死人」（重複撰寫12次）等內容，讓她嚇得前往松山分局報案。

台北地院審理時，住在花蓮的林男坦承犯行，法官認為林男並非住在小巨蛋周圍的居民或關係人，只是從新聞看見里長夫婦陳情就寄送恐嚇信，難辭其咎，但審酌林男犯後態度良好，依恐嚇罪遭判拘役55天，得易科罰金5萬5000元。