北市女打AZ「腦梗塞」獲250萬救濟金！青年打BNT四肢麻+複視獲45萬

▲BNT疫苗接種，資料照。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

最新疫苗受害救濟審議結果出爐，有26人因接種疫苗後不適被核予救濟金，本次審議最高額是一名北市40多歲女性，接種AZ疫苗12天之後意識不清送醫，確認腦梗塞性出血，檢查符合血栓併血小板低下症候群臨床表現，研判個案症狀與疫苗相關，核予救濟金250萬元。另有1名台中市20多歲青年，接種BNT之後出現四肢麻木無力與複視等情形，最後核予救濟金45萬元。

根據疾管署公布預防接種受害救濟審議小組第201次會議紀錄，會議於4月27日召開，總計審查150案，最後有26案核予救濟金，其中24案接種新冠疫苗，2案接種卡介苗。

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新冠疫苗個案部分，年齡分布為10多歲到70多歲，其中7人接種AZ疫苗，獲救濟金5千至250萬元，另9人接種BNT疫苗，獲救濟金5千至45萬元，還有6案接種莫德納疫苗，核予救濟金5千元至5萬元，最後是2名高端，分別獲得1.5萬與30萬救濟金。

本次審查中獲最高額救濟金是一名北市40多歲女性，疾管署副署長羅一鈞說明，個案在接種AZ疫苗12天之後現意識不清送醫，腦部電腦斷層檢查結果顯示腦梗塞性出血，血小板及 D-Dimer 檢驗結果符合血栓併血小板低下症候群之臨床表現。經審議認定個案症狀和接種AZ相關M，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」核予救濟金250萬元。

另外在BNT部分，台中市一名20多歲男性，接種疫苗後13天因為四肢麻木無力與複視等情形而就醫，相關檢驗與神經傳導檢查之結果符合格林巴利症候群臨床表現。其症狀無法確定與接種BNT疫苗關聯性，最後核予救濟金45萬元。

▲AZ疫苗，資料照。（圖／記者李毓康攝）

本次核予救濟個案中有2名青少年，其中1人是新北市10多歲青少年，個案在接種BNT疫苗後9天因為胸痛就醫，血液檢驗結果顯示心肌酵素及發炎指數上升，疑似有感染情形。惟依據檢驗結果及臨床表現研判，其心肌炎症狀仍無法確定與接種疫苗關聯性，最後核予救濟金1萬元。

另1人也是新北市10多歲青少年，個案接種BNT疫苗隔日陸續因心悸、胸悶等症狀就醫，相關檢查結果顯示無特殊發現。但個案症狀仍無法確定與接種疫苗關聯性，考量個案經住院治療，核予救濟金5,000 元。*