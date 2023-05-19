▲桃園「正光花園新城」都更緩慢，市議員黃家齊籲加快腳步

▲桃園「正光花園新城」都更緩慢，市議員黃家齊籲市府加快腳步。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園區正光花園新城於民國88年鑑定為海砂屋，屬於危險建築物，迄今已24年，然都更進度卻非常緩慢，市議員黃家齊19日於市議會市政總質詢，要求市府全力協助推動。都發局長江南志表示，正光花園新城約有200戶，因海砂屋分布不均勻，有些民眾不認為自己的房子是海砂屋，造成都更困難。

另一原因是隨時間推進，顯示出法令不夠完備的部分，以台北市為例，後來有制定相關自治條例因應，海砂屋問題需要不同政策跟法令相互協助，近期會派員至現場勘查，努力推動本案進度。張市長補充說明，本案已於去（111）年底獲內政部核定補助，今（112）年8月會召開說明會討論。

黃議員表示，輻射鋼筋屋、海砂屋的情況類似，民眾花費畢生積蓄卻購買到不適合居住的房子，且許多人沒有能力搬遷，只能一直住在危險建築中。張市長表示，目前正在研擬推動「建築履歷」，如同食品履歷，建材必須有清楚來源，並在長期電腦資料庫建檔，如此有問題的建材不會被接受，未來就不會發生海砂屋的狀況。

黃議員進一步表示，有能力搬遷者多已搬離，目前居住在正光花園新城者多為弱勢住戶，他們無法承租一般房屋，也無力負擔社會住宅打折的優惠，衍生社會福利問題，希望市府能協助直接安置弱勢住戶，並準確落實每一戶搬走的住家斷水斷電，避免住戶又將房子招租出去。都發局長江南志表示，先前的安置措施與社會住宅政策綁在一起，後續會就本案情況繼續研議其他做法。

黃家齊同時於市政總質詢中，提出有關虎頭山會稽垃圾場火災、幼兒園兩歲專班、虐嬰及虐童事件預防措施、居家托育服務費用基準、超額教師介聘事宜、義交員額、農水路毀壞、復興路362巷、舊司法園區施工進度、詐騙案件查緝、噪音車取締等情事。