歷時3年⋯台東史前館重新開幕！目標成國際旅客必遊清單

▲「國立臺灣史前文化博物館」歷史3年重新開幕。（圖／文化部）

記者林育綾／綜合報導

歷時近3年，國立臺灣史前文化博物館建築再造與展示更新，今（19）日重新開幕，正式宣告作為探索臺灣深度歷史、南島文化基地的史前館，將重新回歸對大眾開放，文化部長史哲也期許，除了要讓「臺灣人一生至少到訪史前館一次」，也要成為國際旅客到訪臺灣、臺東必定要訪的博物館。

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▲史前館臺灣史前史廳展場一隅。（圖／文化部）

文化部長史哲表示，史前館開館20年來的首次變身，其實也正提醒所有的臺灣人應該學習「轉身」，「我們的目光不應只向著黑水溝，也應該面向太平洋的風」。他認為除了目光的轉身，文化上、思想上、認同上也應該轉身，而史前館就是引發這個轉身最重要的關鍵。

他表示，從典藏、展示到南島文化的探討，臺灣人應該開始意識臺灣的過去與未來，都應該由我們自己構成，臺灣的文化自信也將由我們自己建立，「臺灣的未來就在這塊島嶼上，將不是任何文化的附屬」。

史哲也提到，今天開幕典禮，無論如何都要來到史前館，除了感謝及給予加持、祝福，更期許史前館未來能發揮博物館的使命，除了要讓「臺灣人一生至少到訪史前館一次」，也要成為國際旅客到訪臺灣、臺東必定要訪的博物館。

▲文化部長史哲（右）參觀南島廳，感受從南島族群的視角理解大洋多樣的文化面貌。

史前館康樂本館建築空間再造，以「友善親合」及「流動」為主要設計概念，重新打造通透舒適、更多體貼休憩座位的參觀動線與空間體驗。臺灣史前史廳與南島廳的全面更新，也落實友善平權的理念，展示廳有為年長觀眾提供的「拐杖椅」服務，以及為視障朋友設計的的觸摸型輔具、口述影像導覽，讓參觀博物館的服務更平權。

重新開放後的展場，展出超過2千多件精彩的展品，包括臺灣文化的起點，3萬多年前八仙洞遺址的石核器、卑南遺址各式精緻玉器、可愛動物陶偶、5件臺灣國寶（人獸形玉玦、喇叭型玉環、鈴形玉串飾、玉管及花岡山文化蛙形玉飾），以及近代阿美族運動家楊傳廣奧運銀牌、馬紹爾總統致贈我國的舷外浮桿船－臺馬號、夏威夷戰神Kū雕像與印尼巴龍舞獅面具等珍貴文物。

▲史前館南島廳展場一隅。

這次更新同時新建探索館，設置以史前文化為主題的史前探索遊戲區，透過遊戲與故事，引發兒童對史前文化的好奇，以及透過孩子之眼認識被迫遷離家園的「同理心：移動的故事」展區。

史前館為了重新開幕，特別規劃系列活動，包括5月20下午的慢市集、晚上的開幕晚會，5月20日至21日的各種講座、導覽與DIY活動等。

國立臺灣史前文化博物館

台東縣台東市博物館路1號

周三～日9:00-16:00

（周一、二休館）

08 938 1166

