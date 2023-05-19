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社會 社會焦點 保障人權

5億高中生10樓墜落身亡　屍體離大樓3m「欄杆上留鞋印手印」

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲台中夏姓男子涉嫌謀殺高三男生，賴男體內有無藥物反應，將是關鍵證據。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市賴姓高三男學生5月4日上午9點多，和26歲夏姓男子前往戶政所登記結婚，2個小時後，賴男竟從夏男10樓住家墜落送醫不治，由於賴男剛得到父親生前贈與市值約5億的房地產，賴母因而質疑兒子是遭夏謀財害命。夏男到案辯稱，賴因為父親過世，心情不好獨自在客廳喝啤酒，他人在洗澡，不知道發生何事。專案人員私下透露，要釐清全案真相恐怕只能靠科學跡證，而警方已採集案發現場相關跡證並將檢體送交法醫中心，了解賴的體內有無藥物反應，以釐清賴男是失足或被推落。

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

5月4日早上7點，從事地政士的夏男以「教導如何處理房地產」為由，將賴男騙出家，並要求賴男攜帶身分證件，2人機車雙載前往北屯戶政所登記結婚，登記前，還在路上隨機找了2名認同同性婚姻的男子簽名當證人。

夏應訊時透露，自己和賴完成登記後返回自己家中，自己騎了一上午車，決定洗個澡，洗澡前，他看見賴男獨自在客廳喝啤酒，可能是因為父親過世心情不佳，不料，他洗完出來就不見賴男了，沒想到賴已墜樓。

由於賴母指控夏男殺人，警方不敢大意，採集賴男檢體，結果體內確有酒精反應，至於有無藥物，尚待法醫報告。

警方在夏男10樓住處內未發現有打鬥、血跡或是拖行跡象，陽台的欄杆上，則採到賴男手部和鞋子痕跡，賴男墜落處離大樓建築約3公尺，這些鑑識報告都已送交檢方。

警方雖以殺人罪嫌送辦夏男，而檢方沒有夏男行凶直接證據，但從其他證據研判，又覺得夏男有一定程度的嫌疑，於是諭知30萬元交保，至於賴男是自己失足墜落或是被夏男推落，需先釐清賴男體內有無藥物，才能進一步確認。

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