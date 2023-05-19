起底5億高中生…「阿公變爸爸」！複雜身世曝光　姑：要叫他什麼

▲剛辦完結婚就墜樓亡！高三男「擁上億房產」，母親悲痛控兒遭設計喪命。（圖／記者游瓊華翻攝、律師提供）

記者游瓊華、鄧木卿、陳韻如／台中報導

台中賴姓高三男同學擁有5億房產，卻在5月4日登記結婚後2小時墜樓身亡。賴母質疑，兒子是遭謀財害命再安排成輕生案，案件曝光後讓網友震驚不已，而為何賴男年僅18歲就擁有5億，也讓人好奇。經了解，賴男從小就被阿公收養，阿公時不時就會贈予財產給賴男，才讓他小小年紀就擁有5億房產，而實際起底賴男，其複雜的身世背景也隨之曝光。

回顧案情，賴母委託許姓律師表示，18歲賴男獲贈父親位於台中30筆不動產，市值達5億，夏為地政士助理，夏父也是地政士，2人曾幫賴家處理房地產。5月4日當天，夏到家中找賴，以教他處理房產為由，要賴男帶上身分證件，隨即帶往戶政所登記兩人結婚，不料，2小時後，賴男墜樓身亡。媽媽不相信兒子會輕生，已提出殺人罪告訴，並要求檢警加速調查。

不過，實際起底賴男，發現賴男從小就被阿公收養，其所獲贈的不動產就是其阿公分批贈與，而驚人的是，賴男其實就是賴母與阿公亂倫通姦所生下的子女。

根據判決書可以發現，賴男的阿公2015年曾與阿嬤打離婚官司，而裡頭明確記載了阿公與媳婦（賴母）通姦生子，而賴男姑姑更出面證稱，「我不知道要叫賴男什麼，也不知道我們的姪子、我的弟弟要叫賴男什麼」。

另外，在發生通姦事件之後，賴男阿公就將阿嬤及子女、孫子全部趕出家門，僅留下賴母與賴男與他同住，而該案經法院審理後，法官認為阿公與阿嬤婚姻難以維持，應全部歸責於阿公，因此已駁回阿公的離婚之訴。