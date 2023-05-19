　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／士檢書記官涉偷拍遭收押！不服提抗告　法院裁定60萬交保

▲▼ 書記官林皓倫 。（圖／翻攝自Facebook／當事人臉書）

▲書記官涉偷拍遭收押，他不服提出抗告，今法院重新開庭，裁定60萬元交保。（圖／翻攝當事人臉書）

記者黃宥寧、陳韻如／台北報導

士林地檢署林姓書記官涉嫌偷拍女同事，共有21人受害，檢方依妨害秘密等罪起訴。案發後遭羈押的林9日也被提訊移審士林地院，法院開完庭後，裁定羈押禁見。不過，林不服提出抗告，稍早法院重新開庭，裁定林60萬元交保，並限制住居、出海。

起訴指出，年約40多歲林男（現已經停職）為3等書記官公務員，2013年調任到士林地檢署，卻從2020年1月間至今年3月，以自行購買的小型攝錄影機、手機等工具，竊錄21名被害人非公開活動以及客觀上足以引起他人性慾及羞恥的身體隱私部位，非法蒐集他人臉部、身體特徵等個人資料，更將影像儲存在自己硬碟、隨身碟、記憶卡等儲存裝置內，並截圖彩色列印紙本共199張收藏。

全案經同仁察覺有異檢舉，檢方立即分案並由婦幼組陳貞卉主任檢察官發動緊急搜索，並於3月16日、3月25日，到林男北市住家及交通工具搜索，扣得相關證據。

檢方認林身為公務人員，且任職公務機關，本應知法守法，卻為滿足一己私慾，使用手機、微型攝影機錄影等方式侵入21名被害人私密領域，漠視他人隱私；且偷拍對象不限身份、時間，且利用眾多被害人對他信任，在完全無防備心情況下被竊錄最私密的活動及身體隱私部位，甚有在同一個時間、同地點，用2個以上攝影鏡頭攝錄同一被害人非公開活動或身體隱私部位情形，手段惡劣。

案發後被害人心理上受到極大驚嚇、打擊，對周遭環境感到猜疑、不安全感等感受難以抹滅，陳述被害經過時難掩哭 泣、驚恐、難堪、焦慮，對被害人造成莫大心理創傷及危害，而林男任職書記官已有10餘年，智識水準非低，工作穩定，家庭健全，僅因尋求私慾，侵害他人性隱私，其行為無異剝奪女性被害人確保性隱私權利，所生危害甚鉅。

然而，從扣得檔案內，有更多是林男在上班時間、地檢署以外的其他無法辨識地點，竊錄其他身分無法特定被害人身體隱私部位影像，其惡性重大，檢方依竊錄他人非公開活動及身體隱私部位、無故攝錄性影像、不當蒐集他人個人資料等罪嫌提起公訴，同時斟酌21名被害人拒絕和解，均盼透過刑事訴訟查明被告惡行，讓被告繩之以法，故建請法院審酌被害人意見，予以從重量刑，以資警懲，並還所有被害人公道。

裁定理由指出，林嫌因涉犯違反個人資料保護法、公務員假借職務上機會無故竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪、無故以錄影攝錄性影像罪等，嫌疑重大，而以其與被害人為相識多年之同事或親屬，然竟多次為上述犯行，其可預期刑責非輕，非無勾串證人之虞，且犯行次數達82次、期間橫跨甚長、被害人數也多達21人，對被害人造成巨大傷害，被告所為致使社會大眾恐慌驚懼而嚴重危害社會秩序，裁定羈押並禁止接見通信。

對此，林不服提出上訴，而今士林地院重新開庭，裁定林以60萬元交保，並限制住居、出海。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
水氣亂周末！　下波鋒面緊追「雷雨彈強度出爐」
快訊／南韓男神驚喜現蹤台北！
快訊／起底5億高中生…阿公「其實是爸」！複雜身世曝光
快訊／《半澤》市川猿之助父母解剖結果出爐！
快訊／詩亞提告《小姐不熙娣》班底！公開憂鬱症證明
抖音網紅「鋸條插妻雙眼」　懊悔輕生亡
第4波新冠疫情反撲！3關鍵原因讓病例被低估

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

5億高中生10樓墜落身亡　體內有酒精反應「欄杆上留鞋印」

起底5億高中生…「阿公變爸爸」！複雜身世曝光　姑：要叫他什麼

5億高中生10F墜落亡超懸疑！身上未有骨折僅擦傷　招魂時已無血跡

貨車切出碰撞機車　騎士捲車底受困「肢體多處擦傷」送醫救治

2周取締1460件罰不怕！屏東又傳「行人地獄」　男過馬路慘被撞

快訊／士檢書記官涉偷拍遭收押！不服提抗告　法院裁定60萬交保

詐騙集團群組驚見文大校花　不起訴原因：每月零用錢就有60萬

收216萬名車！人妻偷吃已婚老闆「合體很喜歡」　海量鹹濕對話曝

雷雨胞來了！阿里山公路豪雨沖刷大量落石　管制單線通行

5億高中男墜樓亡！家屬拋4疑點　控代書「假結婚真殺人騙遺產」

滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃

咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

北京實測花現金

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

黃子佼曝1歲愛女驚人存款！　「刷卡買單」孟耿如母親節大餐

太會煮啦！奈國女名廚狂煮菜逾100小時 破世界紀錄

《小美人魚》音樂一下回憶湧現　海莉貝利美聲狂掉雞皮疙瘩

5億高中生10樓墜落身亡　體內有酒精反應「欄杆上留鞋印」

起底5億高中生…「阿公變爸爸」！複雜身世曝光　姑：要叫他什麼

5億高中生10F墜落亡超懸疑！身上未有骨折僅擦傷　招魂時已無血跡

貨車切出碰撞機車　騎士捲車底受困「肢體多處擦傷」送醫救治

2周取締1460件罰不怕！屏東又傳「行人地獄」　男過馬路慘被撞

快訊／士檢書記官涉偷拍遭收押！不服提抗告　法院裁定60萬交保

詐騙集團群組驚見文大校花　不起訴原因：每月零用錢就有60萬

收216萬名車！人妻偷吃已婚老闆「合體很喜歡」　海量鹹濕對話曝

雷雨胞來了！阿里山公路豪雨沖刷大量落石　管制單線通行

5億高中男墜樓亡！家屬拋4疑點　控代書「假結婚真殺人騙遺產」

5億高中生10樓墜落身亡　體內有酒精反應「欄杆上留鞋印」

軋空、乖離率是什麼？　「股市名詞」投資新手一次學會

悍將雙捕有好消息　張進德有好轉、戴培峰開始T座練打

「平凡台灣女孩」凌友詩被罰50萬！擔任「人大代表」違反兩岸條例

水氣亂周末！各地溼答答　下波鋒面緊追「雷雨彈強度出爐」

南韓男神驚喜現蹤台北！　IG動態露餡

起底5億高中生…「阿公變爸爸」！複雜身世曝光　姑：要叫他什麼

女運將載到毒販！跟老公說「剩1乘客」後失聯　慘遭虐殺肢解

勞動力分署朴子大徵才23家廠商700工作缺　無人機廠商12萬求才

他指「換郭」粗糙逼退這群人　示警侯友宜「120萬可能轉投柯文哲」

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

社會熱門新聞

高三男擁5億房產！登記結婚2hrs後墜樓亡

5億高中男結婚2hrs墜樓亡！26歲尪涉殺人罪30萬交保

5億高中男體內驗出酒精　結婚2證人路上隨機找的

幼兒園爆「女師餵藥3幼童」　警方逮人扣證物

獨／高中男擁5億房產原因曝　母慟2個月父子都走了

官兵裸上身「榨汁」超嗨　八軍團說話了

台北2男潛客魂斷小琉球！女伴苦等1天盼回2遺體

快訊／小琉球2潛客失聯整夜！海巡今早尋獲已雙亡

即／國1苗栗段小兵露營車追撞特斯拉母車　

即／竹市驚見團滅現場　22車全泡水

獨／炎上咖啡店！他神還原棉花糖餅乾放門口：請你吃

5億高中生10F墜落亡超懸疑　未有骨折也沒血跡

強降雨攻擊新竹「多地區積水」　地下道緊急封閉

咖啡廳老闆道歉停業　女主角不滿：沒收到私下聯繫　

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

高三男擁5億房產！登記結婚2hrs後墜樓亡

日月潭纜車驚見情侶口愛　九族文化村傻眼

失聯10年　被塞書包的弟弟找到了

26歲女墜樓亡…民眾驚爆「是選秀歌手女友」

第4波疫情反撲！醫院個案暴增34％　醫示警：快把口罩戴回來

徐靜蕾遭爆美國生女「孩子的爸大家都知」

5億高中男結婚2hrs墜樓亡！26歲尪涉殺人罪30萬交保

黑狗撿回來養1個多月竟然變灰色

天選之人「5月一堆中鏢」　全場有感：生不如死

莫莉受夠了！指名Dcard帳號：停止惡意攻擊

5億高中男體內驗出酒精　結婚2證人路上隨機找的

新竹多起民宅淹水！妹子開車被嚇哭喊世界末日

超商大杯美式、拿鐵買5送5連3天搶囤

吃飯照被PO到9萬人社團！他決定提告了

開大牛撞機車「給6千和解」仍被報警！最有錢網紅怒了

更多

最夯影音

更多
滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃

滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃
咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面