炸出火光畫面曝　烏克蘭在基輔上空「擊落自家無人機」

記者吳美依/綜合報導

烏克蘭空軍證實,4日晚間8時在基輔上空擊落一架自家無人機,隨後發生15至20分鐘的爆炸。根據社群媒體瘋傳畫面,地面人員連續發射彈藥,打中目標瞬間爆出火光,現場還可以聽見驚叫聲。

BBC報導,烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克(Andriy Yermak)起初表示,被擊落的是一架敵方無人機,但空軍稍後承認那是烏克蘭的拜拉克塔爾TB2無人機(Bayraktar TB2),由於在例行飛行途中失控而被擊落,掉落殘骸沒有造成傷亡,「很遺憾,但類似情況有時就是會發生。這可能是個技術故障,原因還在調查中。」

▲烏克蘭空軍在基輔上空擊落自家無人機。(圖/翻攝推特)

基輔市軍事管理局長波普科(Serhiy Popko)說明,無人機殘骸墜落後,基輔西部索洛米揚卡區(Solomyanskyi)一棟建築的火勢已經受到控制。

此前,俄羅斯指控烏克蘭針對克里姆林宮實施無人機空襲,目標是暗殺普丁。克宮發言人佩斯科夫( Dmitry Peskov)沒有提供證據,但稱美國「毫無疑問」是幕後黑手。

美國國安發言人科比(John Kirby)表示這是一個「荒謬的說法」,烏克蘭也宣稱與無人機攻擊無關,並指控莫斯科演出整起事件,就是為了讓戰爭升級。

BREAKING UPDATE: Ukraine's Air Force confirmed that the drone shot down today in Kyiv was their own Ukrainian TB2 drone pic.twitter.com/4mFV5P7TPX