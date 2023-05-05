炸出火光畫面曝　烏克蘭在基輔上空「擊落自家無人機」

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭空軍證實，4日晚間8時在基輔上空擊落一架自家無人機，隨後發生15至20分鐘的爆炸。根據社群媒體瘋傳畫面，地面人員連續發射彈藥，打中目標瞬間爆出火光，現場還可以聽見驚叫聲。

BBC報導，烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）起初表示，被擊落的是一架敵方無人機，但空軍稍後承認那是烏克蘭的拜拉克塔爾TB2無人機（Bayraktar TB2），由於在例行飛行途中失控而被擊落，掉落殘骸沒有造成傷亡，「很遺憾，但類似情況有時就是會發生。這可能是個技術故障，原因還在調查中。」

▲烏克蘭空軍在基輔上空擊落自家無人機。（圖／翻攝推特）

基輔市軍事管理局長波普科（Serhiy Popko）說明，無人機殘骸墜落後，基輔西部索洛米揚卡區（Solomyanskyi）一棟建築的火勢已經受到控制。

此前，俄羅斯指控烏克蘭針對克里姆林宮實施無人機空襲，目標是暗殺普丁。克宮發言人佩斯科夫（ Dmitry Peskov）沒有提供證據，但稱美國「毫無疑問」是幕後黑手。

美國國安發言人科比（John Kirby）表示這是一個「荒謬的說法」，烏克蘭也宣稱與無人機攻擊無關，並指控莫斯科演出整起事件，就是為了讓戰爭升級。